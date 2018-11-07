Сотні червоних троянд: Кайлі Дженнер показала, який сюрприз очікував вдома – відео

Популярна блогерка та бізнесменка Кайлі Дженнер показала короткий ролик про те, який сюрприз очікував на неї вдома.

Нове відео Кайлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Наймолодша сестра клану Кардашян-Дженнер показала, як виглядає її будинок, який всипали квітами.

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Так, величезна кількість букетів червоних троянд і свічки прикрасили кімнати та сходи приміщення, де проживає зірка реаліті-шоу.

"Чудове завершення ночі", – зазначила Кайлі у підписі до фото.

Деякі шанувальники були шоковані таким сюрпризом і поцікавилися, чи це зробив її хлопець і батько дитини Кайлі Тревіс Скотт. "Неймовірно", "Я буду багато плакати, якщо хтось зробить це для мене", – пишуть користувачі у мережі.



Сюрприз для Кайлі Дженнер / Instagram-сторіз



Будинок Кайлі Дженнер засипали трояндами / Instagram-сторіз

Дивіться відео, яке опублікувала Кайлі Дженнер:

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер увійшла в рейтинг видання Forbes з доходом в 166,5 мільйона доларів. Статки 20-річної Кайлі Дженнер оцінюється в 900 мільйонів доларів, які вона заробила завдяки лінії косметики Kylie Cosmetics.