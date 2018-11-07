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      Сотні червоних троянд: Кайлі Дженнер показала, який сюрприз очікував вдома – відео

      632 Читать новость на русском
      Кайлі Дженнер
      Кайлі Дженнер / Instagram

      Популярна блогерка та бізнесменка Кайлі Дженнер показала короткий ролик про те, який сюрприз очікував на неї вдома.

      Нове відео Кайлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Наймолодша сестра клану Кардашян-Дженнер показала, як виглядає її будинок, який всипали квітами.

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      Так, величезна кількість букетів червоних троянд і свічки прикрасили кімнати та сходи приміщення, де проживає зірка реаліті-шоу.

      "Чудове завершення ночі", – зазначила Кайлі у підписі до фото.

      Деякі шанувальники були шоковані таким сюрпризом і поцікавилися, чи це зробив її хлопець і батько дитини Кайлі Тревіс Скотт. "Неймовірно", "Я буду багато плакати, якщо хтось зробить це для мене", – пишуть користувачі у мережі.


      Сюрприз для Кайлі Дженнер / Instagram-сторіз


      Будинок Кайлі Дженнер засипали трояндами / Instagram-сторіз

      Дивіться відео, яке опублікувала Кайлі Дженнер:

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

       

      Нагадаємо, що Кайлі Дженнер увійшла в рейтинг видання Forbes з доходом в 166,5 мільйона доларів. Статки 20-річної Кайлі Дженнер оцінюється в 900 мільйонів доларів, які вона заробила завдяки лінії косметики Kylie Cosmetics.

      Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер
      Джерело: 24 Канал
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