Сотні французьких туристів застрягли в Сибіру дорогою до Шанхаю

11 листопада французькі туристи летіли з Парижу до Шанхаю і застрягли у снігах російського Іркутська. 282 пасажири три дні змушені були чекати, поки їх забере резервний літак. Екстрено сісти довелося через задимлення у кабіні пілотів.

Пасажирам авіарейсу Париж – Шанхай довелося пристосуватися до сибірських морозів, хоча летіли у теплі краї.

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"В мене єдина куртка. На півдні Франції було +16", – сказав пасажир Фредерік Шарлі.

Тут розповідають, що це місто, як маленький Париж,

– зазначила пасажирка Карін Мер'ю.

Однак, що це не зовсім так пасажири зрозуміли, коли замість благородних скульптур як у французькій столиці перед туристами постали пам'ятники радянським вождям. Тим паче, що серед них були експерти з краси – працівники модного дому Louis Vuitton. Їхні пости у соцмережах привернули увагу ЗМІ.



Пости французьких туристів



Французькі туристи

Але перший день пасажири милувались засніженими краєвидами Сибіру тільки з вікна. Їх навіть не випускали із готелю, бо не мали російських віз.

Ми не могли виходити на вулицю впродовж 30 годин, це дуже складно. Нам не вистачало свіжого повітря, ми втомились, – пасажирка Енн Ламборж.

Згодом їм таки дозволили погуляти Іркутськом. Але тільки у супроводі прикордонників. Щоб не могли зайти далеко. І після трьох днів поневірянь туристів таки відправили до Шанхаю. Але сибірський Париж вони згадуватимуть ще довго.