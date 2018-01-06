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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сотні гігабайтів документів Мін'юсту опинились у відкритому доступі внаслідок хакерської атаки

16:07, сьогодні 356 Читать новость на русском
Хакерська атака
Хакерська атака / Фото з вільних джерел

Хакери зламали сервер Головного територіального управління юстиції в Одеській області і виклали в мережу гігабайти інформації.

Про це написав член "Українського кіберальянсу" під ніком Sean Brian Townsend на своїй сторінці в Facebook. Атака на сервер стала можливою через уразливість під назвою FileInclusion.

Відтак сотні гігабайт документів Мін'юсту опинилися у відкритому доступі через хакерів. Всі диски від – C до F – стали доступними для читання і запису.

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Закривати уразливості пізно. Все, що могло статися – вже сталося. Сервер, а можливо і вся мережа управління юстиції в Одеській області повністю скомпрометовані невідомими хакерами. Можливо двічі. Можливо російськими. Його треба негайно вимкнути і провести розслідування. Сайт лагодити марно, я впевнений, що це не єдина вразливість. Єдине, що можна і потрібно зробити все вимкнути, забекапити в офлайні, відформатувати всі комп'ютери в мережі і побудувати її заново з нуля,
– написав кіберактивіст.

Теги: Новини України Новини Одеси хакери
Джерело: 24 Канал
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