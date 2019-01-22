Сотні людей у Києві утворили живий ланцюг до Дня Соборності: захоплююче відео

У вівторок, 22 січня, українці відзначатимуть сторіччя Дня Соборності України – об'єднання ЗУНР та УНР.

У цей день кияни символічно об'єднали береги Дніпра на мосту Патона, взявшись за руки.

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Сотні людей, огорнуті прапорами України, пройшли на зустріч один одному з правого та лівого берега річки. Це символізує об'єднання Західноукраїнської та Української народної республік, що відбулося у 1919 році.

Учасники акції також одягнули форму, яку носили українські солдати у ті часи й співали Гімн України.



Учасники акції "Живий ланцюг" у Києві

До слова, 22 січня в центрі Києва рух усіх видів транспорту, зокрема громадського, обмежать у зв'язку з заходами до сторіччя об'єднання ЗУНР та УНР.

Живий ланцюг до Дня Соборності у Києві: відео

Нагадаємо, журналісти 24 каналу розповіли, як відзначатимуть сторіччя Дня Соборності в різних містах України.