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      Сотні росіян та тисячі кубинців присутні у структурах безпеки Венесуели, – Помпео

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      Сотні росіян та тисячі кубинців присутні у структурах безпеки Венесуели, – Помпео
      Сотні росіян та тисячі кубинців присутні у структурах безпеки Венесуели, – Помпео / Фото з відкритих джерел

      Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео стверджує, що в структурах безпеки Венесуели сотні росіян та тисячі кубинців.

      Помпео заявив, що саме кубинські військовослужбовці охороняють Ніколаса Мадуро "в його укритті", повідомляє прес-служба Держдепу.

      Читайте також: Криза у Венесуелі: що пишуть західні медіа про "спробу перевороту" у країні

      Майк Помпео стверджує, що Росія і Куба переслідують в регіоні свої економічні інтереси. Зокрема, Венесуела протягом тривалого часу здійснювала поставки на Кубу нафти за істотно заниженими цінами.

      Кубинці вторглися деякий час назад, росіяни тепер наслідували цей приклад,
      – додав Помпео.

      Державний секретар США нагадав про позицію Дональда Трампа, який не виключає військового втручання в якості "одного з варіантів" дій. Однак Помпео наголосив, що такий сценарій може бути реалізований, якщо США не зможуть домогтися врегулювання із застосуванням дипломатичних і політичних інструментів.

      Помпео заявляв, що на тлі масових протестів у Венесуелі Ніколас Мадуро збирався покинути країну, однак Росія відмовила його від цього.

      Чому у Венесуелі не припиняються протести?Коротко – опозиція на чолі з Хуаном Гуайдо та її прихильники хочуть позбавити влади диктатора Мадуро. Останній же свою посаду залишати не хоче.

      Більш розлого – масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня 2019 року. Тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. За шість років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей – їжі, медикаментів, засобів гігієни. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей.

      Очолює опозицію керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея Венесуели проголосила його тимчасовим президентом. Такий крок визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн Європи включно з Україною та низка держав Латинської Америки.

      Більше про політику Мадуро – дивіться у програмі "Диктатори".

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      Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Венесуела Майк Помпео Куба
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