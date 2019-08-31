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      Сотні рудоволосих пройшлись вулицями Одеси: захопливі фото, відео

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      В Одесі вчетверте пройшов фестиваль рудоволосих людей "Руде місто". Під час свята вибирали королеву та короля, а також руденького домашнього улюбленця.

      Сотні рудоволосих з плакатами в руках пройшлись центральними вулицями Одеси. Попереду колони йшли король та королева свята. Їх кожного року обирають з учасників фестивалю. Цьогорічною новинкою свята став вибір домашнього улюбленця.

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      Організатори фестивалю розповіли, що кожного року захід стає все масштабнішим та популярнішим серед іноземців.

      "В цьому році нам приходить надзвичайно багато привітань від рудих з усього світу: з Угорщини, Франції, Канади. Про наш фестиваль все більше дізнаються і ми всіх закликаємо – приїжджайте в Одесу", – розповіла організаторка фестивалю "Руде місто" Наталя Делієва.

      руде місто
      Король та королева свята в Одесі

      руде місто
      Сотні людей вийшли на вулиці Одеси

      руде місто
      Фестиваль "Руде місто" 

      Після урочистого маршу по Дерибасівській для всіх учасників свята влаштували святковий концерт та дискотеку просто неба.

      Дивіться фото (Офіційний сайт міста Одеси) фестивалю рудоволосих людей в Одесі: 

       

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      Теги: Новини України Новини Одеси Фестивалі
      Джерело: 24 канал
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