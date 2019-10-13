Сотні тисяч біженців із Сирії можуть потрапити до Європи: Туреччина погрожує відкрити кордони

Офіційна Анкара незадоволена ухвалами країн ЄС, зокрема Німеччини та Франції, щодо припинення постачання зброї до Туреччини. У ЄС так вирішили через турецьку військову операцію в Сирії.

Тепер у Туреччині заговорили про ймовірність відкриття кордону з Європейським Союзом для сирійських біженців. Таку позицію висловив міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу, пише DW.

Читайте також: Вперше після анексії Криму: Ердоган прийняв російську делегацію з кримськими "депутатами"

За словами міністра, Анкара не задоволена реакцією ЄС на військову операцію на півночі Сирії. Мовиться про рішення Франції та Німеччини про припинення постачання озброєння Анкарі та ймовірне започаткування збройного ембарго Євросоюзом.

Операцію ж, кажуть у Туреччині, здійснюють із метою створити "безпечну зону" для сирійських біженців.

Турецька держава витратила понад 40 мільярдів доларів, а Євросоюз не надав нам необхідну підтримку. У будь-якому випадку... Сирійці хочуть потрапити до Європи,

– зазначив Чавушоглу.

Утім, він додав, що відкриття кордону для біженців із Сирії – це "погроза чи блеф" з боку Туреччини, а лише "відповідь Анкари на позицію ЄС".

Чому Туреччина відправила війська в Сирію і як відреагував світ – у матеріалі 24 каналу.



Ситуація в Сирії / Інфографіка DW

До теми: Туреччина встановила контроль за 20 населеними пунктами у Сирії