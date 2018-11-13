Сотні тисяч українців потерпають від холоду: коли нарешті включать опалення у Кривому Розі

У понеділок, 12 листопада, мешканці Кривого Рогу вийшли на акцію протесту. Через відмову "Нафтогазу" України постачати газ підприємству "Криворізька Теплоцентраль" жителі міста вже декілька днів вимушені терпіти холод у своїх оселях.

Понад 300 тисяч людей залишились без тепла – немає опалення й у лікарнях, школах та дитячих садках. Дітей відправили на вимушені канікули.

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Поліція Кривого Рогу та міста Сміла відкрили кримінальні провадження за службову недбалість та зловживання владою щодо посадовців, через яких тепло в оселях не можуть отримати сотні тисяч людей.



Протести у Кривому Розі

"Тепло подається вже до всіх районів, де його не було. Єдина проблема – аби воно дійшло до домівок, це тепер суто технічні питання. Станом на зараз багато хто ще не відчув змін. Ситуація з відсутністю тепла виникла через бюрократичні перепони та неоперативне реагування місцевої влади", – повідомила журналістка Світлана Романенко.

"Нафтогаз" проінформував, що відповідний договір не був підписаний арбітражним керуючим, а "Криворізька теплоцентраль" знаходиться в реєстрі банкрутів. Оскільки підприємство знаходиться в стані приватизації, потурбуватись про опалювальний сезон потрібно було ще влітку, – наголосила журналістка.

Мешканці Кривого Рогу висловлюють свої обурення й у соціальних мережах та закликають управління "Криворіжгазу" вплинути на ситуацію.