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      Сотні тисяч вояків та коридор до Криму: експерт розповів, чи має Путін чіткі плани

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      Путін не наважиться пробивати сухопутний коридор до Криму, – Stratfor
      Путін не наважиться пробивати сухопутний коридор до Криму, – Stratfor / Фото з відкритих джерел

      Сценарій наземного коридору до Криму або Придністров'я є вкрай малоймовірний на цей момент. Однак якщо Росія наважиться на такий серйозний військовий крок, то це коштуватиме їй величезних ресурсів, а України потребуватиме серйозної підтримки від Заходу.

      Однак такий розвиток подій не можна цілком відкидати, розповів аналітик з питань Євразії американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor Юджин Чаусовський виданню "Радіо Свобода".

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      Експерт зазначив, що можуть виникнути зовнішні чинники, які здатні вплинути на це рішення. Так, поведінку Кремля визначатиме поведінка Заходу та військова підтримка України з боку США і НАТО.

      Чаусовський вважає, що це визначить і кількість військовослужбовців, і тип військ, які Росія може задіяти у разі реалізації такого сценарії.

      Коли ми вперше підготували цю доповідь про можливі військові сценарії в Україні (чотири роки тому – 24 канал), то оцінили, що Росії знадобиться від 20 до 30 тисяч солдатів для створення російського "сухопутного мосту" до Криму і приблизно в два рази більше – від 40 до 60 тисяч осіб, щоб досягти Придністров'я,
      – зазначив він

      Навтіь якщо б Росія наважлиась на такий сценарій, то потребувала б колосальних ресурсів. Як пояснив експерт, для того, аби створити так званий коридор до Криму, Росії необхідно до 30 тисяч солдатів. З розвитком дій ця цифра лише ростиме. Так, щоб пробити більш широкий коридор до Придністров'я, треба сотні тисяч воїнів. При сценарії повномасштабної війни Москва також використовуватиме різноманітну техніку.

      "Це був би грандіозний розмах – всі військові операції, можливо, навіть із використанням морського елементу... І навіть зараз, коли виникла напруженість в Азовському морі, думаю, ми якраз побачимо безліч різної техніки, яку використовуватимуть російські військові", – додав Чаусовський.

      Він також зазначив, що українські військові значно покращили свої можливості і техніку протягом останніх кількох років.

      Не тільки завдяки "Джавелінам", а й в результаті навчань, внаслідок реформ, які проводилися протягом останніх чотирьох років,
      – заявив аналітик.

      При цьому Чаусовський пояснив, що відсіч Росії у разі її можливого наступу буде залежати від рівня підтримки, яку Україна може отримати від Заходу і НАТО.

      "Таким чином, якщо ми побачимо війну на виснаження з Україною або тимчасові військові дії, Росія зіткнеться з величезними внутрішніми проблемами", – сказав експерт.

      Роздвіка США також важає розгортання повномасштабних воєнних дій на Донбасі у 2019 році малоймовірним. Однак Москва продовжить дестабілізувати ситуацію в Україні, а також загострюватиме ситуацію в Чорному та Азовському морях.

      що тим часом відбувається в окупованому криму
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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