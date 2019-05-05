12:41
5 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки
      Вєсті Кремля
      19:25, 4 травня
      Вєсті.UA. Жир: Олег Винник допоможе Зеленському. Гроші Коломойського для Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 4 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ

      Сотні українці відтворили запеклий бій УПА: яскраві фото та відео

      108 Читать новость на русском

      На межі Тернопільської і Рівненської областей відбулась наймасштабніша спортивна патріотична гра. Сотні людей з усієї України відтворили героїчний бій УПА з НКВС.

      Гру "Гурби-Антонівці" вже 15 років поспіль молоді українці організовують у травні.

      Читайте також: Унікальні документи УПА знайшли у вулику на Тернопільщині: фото та відео

      Саме на межі Тернопільської і Рівненської областей 75 років тому відбувся легендарний бій Української повстанської армії проти Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР.

      упа

      Українці відтворили бій УПА

      Взяти участь в імпровізованому бою приїхали не лише хлопці, а й чимало дівчат з усіх куточків України. Гра розпочалася вночі та тривала чотири дні. Учасники ділились на дві команди. Завданням двох ворожих таборів було зібрати якомога більше балів. Окрім них була ще й група диверсантів.

      упа
      На гру зібрались сотні українців

      "Кожна команда має прапор, який вона ховає на території гри протягом цих трьох днів. Завдання іншої команди – цей прапор знайти. Якщо вона знаходить, то вона отримує якусь суму балів за цей прапор. Або інший спосіб – це зривання нарукавних пов'язок, які символізують життя", – пояснила співорганізатор теренової гри Микола Мисак.

      упа
      Імпровізований бій відбувся на межі Тернопільської і Рівненської областей

      упа
      Серед учасників, окрім хлопців, були й дівчата 

      За словами організаторів, імпровізований бій – це своєрідне випробування для українців. Така гра допомагає більше дізнатися, як колись бійці виживали в такій місцевості. 

      Що таке УПА?Українська повстанська армія – військово-політичне формування, що діяло в Україні протягом 1942-1953 років, озброєне крило Організації українських націоналістів. З 1943 по 1950 роки головним командиром УПА був генерал Роман Шухевич, з 1950 по 1954 – Василь Кук. З 2015 року вояки УПА мають статус борців за незалежність України у ХХ столітті. Боротьба УПА – складова Українського визвольного руху 1920-1950 років. Її вояки боролися на два фронти: проти гітлерівців та червоноармійців.

      blog_ava
      Популярного YouTube-блогера засудили до 10 років в'язниці
      сьогодні
      2182
      Теги: Новини України Тернопіль УПА Історія Рівне
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Почему Facebook проиграл Instagram президентские выборы
      сьогодні , 12:01 Почему Facebook проиграл Instagram президентские выборы
      Блог Медіа 160
      Письмо из Луганска: чужие люди пришли в наш дом
      сьогодні , 09:01 Письмо из Луганска: чужие люди пришли в наш дом
      Ольга Черненко 1842
      Город и пещеры Хасанкейф: тысячелетняя колыбель цивилизаций доживает последние дни
      4 травня , 22:01 Город и пещеры Хасанкейф: тысячелетняя колыбель цивилизаций доживает последние дни
      Олена Скачко 1496
      Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      4 травня , 19:00 Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      Ukrainer 827
      Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      4 травня , 17:53 Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      30357
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук