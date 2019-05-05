Сотні українці відтворили запеклий бій УПА: яскраві фото та відео

На межі Тернопільської і Рівненської областей відбулась наймасштабніша спортивна патріотична гра. Сотні людей з усієї України відтворили героїчний бій УПА з НКВС.

Гру "Гурби-Антонівці" вже 15 років поспіль молоді українці організовують у травні.

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Саме на межі Тернопільської і Рівненської областей 75 років тому відбувся легендарний бій Української повстанської армії проти Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР.

Українці відтворили бій УПА

Взяти участь в імпровізованому бою приїхали не лише хлопці, а й чимало дівчат з усіх куточків України. Гра розпочалася вночі та тривала чотири дні. Учасники ділились на дві команди. Завданням двох ворожих таборів було зібрати якомога більше балів. Окрім них була ще й група диверсантів.



На гру зібрались сотні українців

"Кожна команда має прапор, який вона ховає на території гри протягом цих трьох днів. Завдання іншої команди – цей прапор знайти. Якщо вона знаходить, то вона отримує якусь суму балів за цей прапор. Або інший спосіб – це зривання нарукавних пов'язок, які символізують життя", – пояснила співорганізатор теренової гри Микола Мисак.



Імпровізований бій відбувся на межі Тернопільської і Рівненської областей



Серед учасників, окрім хлопців, були й дівчата

За словами організаторів, імпровізований бій – це своєрідне випробування для українців. Така гра допомагає більше дізнатися, як колись бійці виживали в такій місцевості.

Що таке УПА?Українська повстанська армія – військово-політичне формування, що діяло в Україні протягом 1942-1953 років, озброєне крило Організації українських націоналістів. З 1943 по 1950 роки головним командиром УПА був генерал Роман Шухевич, з 1950 по 1954 – Василь Кук. З 2015 року вояки УПА мають статус борців за незалежність України у ХХ столітті. Боротьба УПА – складова Українського визвольного руху 1920-1950 років. Її вояки боролися на два фронти: проти гітлерівців та червоноармійців.