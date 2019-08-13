Сотня капканів та листівки: в Одесі розпочали всеукраїнський тур на підтримку бранців Кремля

В Одесі розмістили цікаву інсталяцію – 121 капкан з відкритими пащеками, які символізують 97 політв'язнів та 24-х військовополонених моряків. Стільки українців незаконно утримують в тюрмах Росії та в тимчасово окупованому Криму.

Ці капкани на Приморському бульварі символізують пастки, до яких на території Росії та окупованого півострова може попасти кожен українець. У деяких капканах лежать речі політв'язнів – взуття, одяг. До кожного прикріплений ланцюг і табличка з написом "Сделано в Кремле". Посередині інсталяції – інформаційний куб, де одесити ознайомлювались з інформацію про заґратованих українців та способами їх підтримати.

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Пастки, встановлені активістами / Фото Катерини Петренко

Це – перша акція глобальної кампанії "Save Oleg Sentsov" у рамках всеукраїнського туру 10 містами України. На черзі – Херсон, Харків, Маріуполь, Львів та інші міста.

"Ми робимо усе можливе, аби підняти це питання в інфопросторі і домогтися, аби наші громадяни дожили до звільнення. У російських колоніях бранців катують, не надають належну медичну допомогу, немає доступу до незалежних юристів. Тому ми піднімаємо це питання різними шляхами, проводимо публічні акції в різних містах. Наразі запрошуємо підписати листівки українським політв'язням і просто поговорити про цю проблему. Кожен може зробити свій внесок у цю кампанію. Можна приділити 5-10 хвилин – розшарити інформацію в соцмережі, написати пост чи надіслати листа. Це дуже важливо, бо показує ув'язненим, що про них думають і борються за їх звільнення", – сказала волонтер кампанії "Save Oleg Sentsov" Єлизавета Мей.



Акція на підтримку політв'язнів / Фото Катерини Петренко

Активісти також наголосили, що написання листів зменшує як фізичний, так і психологічний тиск російських тюремників на бранців. Адже це демонструє, що про людину пам'ятають. А, отже, будь-який злочин проти неї і порушення її прав гучно зазвучить в інфопросторі, що призведе до посилення міжнародного тиску на Росію.

Близько сотні листівок підписали одесити і гості міста бранцям Кремля. Серед них – і батьки з дітьми, і учасники бойових дій на Донбасі, і навіть росіяни-противники Путінського терору. Акція видалась настільки емоційною і болючою, що направду ніхто не стримував сліз. Підписані листівки зі словами підтримки організатори розподілять між всіма в'язнями і відправлять поштою до колоній.





Люди пишуть листи до політв'язнів / Фото Катерини Петренко

Я написав фразу "Разом і до кінця" російським транслейтом, як і попросили організатори, аби хлопці розуміли, що вони не самі, що ми боремось і про них пам'ятаємо. У нинішніх умовах їм важливо відчувати підтримку не лише цивільних, а й військових,

– сказав морпіх 503 батальйону на псевдо "Дизайнер".

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Люди пишуть листи до політв'язнів / Фото Катерини Петренко

Координаторка Медійної ініціативи за права людини Марія Томак повідомила, що наразі в російських тюрмах та в тимчасово окупованому Криму утримуються за сфабрикованими обвинуваченнями 97 політв’язнів та 24 моряки зі статусом військовополонених. Більшість з них – кримські татари.

Людей переслідують за релігійні та політичні погляди, за їх світосприйняття, громадянську позицію та громадянську діяльність. Є й такі, кого звинуватили у плануванні "диверсій", "терактів", щоб створити картинку для російської пропаганди,

– повідомила Томак.

Серед учасників глобального туру і Людмила Шумкова – тітка українського політв'язня, учасника "Правого сектору" Олексаднра Шумкова, якому інкримінують участь в екстремістській організації.

"Хочете почути, яке до нього ставлення в Росії? Якось ми шукали перекладача, бо Сашко відмовлявся говорити російською.. І конвоїр сказала таку фразу: "Вивести цього хохла на мороз і він швидко заговорить російською." Наразі Сашка утримують в колонії Тверської області в одиночній камері – карцері у зв'язку з "особливою небезпечністю". У цій колонії його 4 рази закидали до штрафного ізолятора, а зараз на півроку запроторили в одиночну камеру", – сказала Шумкова.



Пастки, встановлені активістами / Фото Катерини Петренко

На думку активістки Лізи Мей, також найтяжче зараз буде бранцю Павлу Грибу, адже його – невиліковно хворого – готуються етапувати.

Ми через 2 тижні святкуватимемо День незалежності, а цього дня буде 2 роки, як Гриба викрали і запроторили у російську в'язницю. Він невиліковно хворий, йому треба приймати підтримуючі препарати. Належної медичної допомоги йому в колонії ніхто не забезпечив... Зараз Павло також готується піти до етапу в колонії, ми боїмось, що він цей етап може не пережити. Нам треба боротись не лише за звільнення, а й за те, аби вони могли дожити до звільнення,

сказала активістка.

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Написати листа можна звичайною поштою або через електронну мережу "Фсин-Письмо". Адреси людей, яких утримують в Росії можна знайти за посиланням. Для надсилання листа ув'язненим кримчанам треба пересилати їх в Центр громадянських свобод за адресою 01024, м. Київ, вул. Басейна, 9-Г, оф. 25, а далі їх перешлють адресатам.

Одна з головних ідей акції – підтримка бранців Кремля та їхніх родин. Допомогти фінансово родинам можна перерахувавши гроші на рахунок ГО "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля" – ЄДРПОУ 41807583 р/р 26 00 10 55 74 67 97 в АТ КБ "Приватбанк" ЄДРПОУ 14360570 код банку 313399 або за номером картки організації у "Приватбанку" – 5169 3305 1740 9675



Людина пише листа політв'язню / Фото Катерини Петренко

Наостанок, в Одесі показали фільм "Півостров Крим" чеського документаліста про російську агресію після окупації. Наступна акція глобального туру відбудеться вже 15 серпня в Херсоні. Ці акції по всій Україні зберуть довкола небайдужих, які разом продовжать підтримувати і боротись за звільнення незаконно заґратованих Росією українців аж до повернення кожного з них живими додому.

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Що відомо про глобальну кампанію "Save Oleg Sentsov"?Кампанія об'єднує людей у понад 40 країн світу, постійно контактує з міжнародниками, членами Європарламенту та ПАРЄ.



Кампанія проводить публічні акції, координує міжнародну підтримку бранців Кремля, займається листуванням, направляє звернення до міжнародників, поширює інформацію в соцмережах.



Специфіка кампанії – самоорганізація з ініціативи місцевих волонтерів. Кожен може долучитись до глобальної ініціативи на підтримку в'язнів Росії тут.