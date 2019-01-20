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      Соціалістична партія України висунула Киву кандидатом у президенти: що про нього відомо

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      Соціалістична партія України висунула Киву кандидатом у президенти
      Соціалістична партія України висунула Киву кандидатом у президенти / Прес-служба СПУ

      У неділю, 20 січня, Соціалістична партія України висунула свого голову Іллю Киву кандидатом у президенти на виборах 2019 року. Таке рішення СПУ ухвалила на з'їзді в Києві.

      На Facebook-сторінці Киви опублікований відеозапис його виступу, під час якого політик сказав: "Це важливий крок – ми повертаємося у велику політику після 10 років перебування у забутті".

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      Півтора роки тому стояла задача підняти СПУ з колін і відродити. Перші кроки ми зробили, відроджено первинні організації. Ми стали учасниками виборчого процесу. Важливо, щоб присутність партії сьогодні була у великій політиці,
      – сказав Кива.

      Він додав, що участь у виборах президента є першим етапом, який СПУ ставить перед собою. Другим етапом політик назвав вибори до Верховної Ради, а третім – повернення до Соціалістичного інтернаціоналу та відновлення позицій у Європейській соціалістичній партії.

      Дивіться відео, на якому Кива коментує своє висування у президенти:

      Нагадаємо, в Україні триває перший етап виборчої кампанії – кандидати у президенти подають свої документи до Центральної виборчої комісії. Серед вже зареєстрованих кандидатів у президенти – 10 політиків.

      31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо ухвалять рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      Що відомо про Іллю Киву? Український громадський діяч, державний службовець, політик, поліцейський. За фахом – педагог-психолог, магістр за спеціальністю "правознавство". Голова Соціалістичної партії України, голова профспілок МВС, екс-радник голови МВС Арсена Авакова, президент Всеукраїнської національної федерації дворового футболу. У 2014-2015 роках брав участь у проведенні АТО на Донбасі, екс-керівник департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України. Деякий час керував полтавським осередком "Правого сектора".

      У квітні 2016 року Киву звільнили з посади керівника департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції. У липні 2017 року на з'їзді Соціалістичної партії України був обраний її головою.

      Скандали, в які потрапляв Кива:

      Під час роботи заступником начальника Управління у справах захисту прав споживачів у Полтавській області Кива був звинувачений у хабарництві та отримав судовий вирок, проте наступного року був амністований.

      Аваков призначив Киву командиром батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Полтавщина". Проте в результаті протесту бійців батальйону Киву звільнили з посади, а батальйон розформували.

      Згідно із законом, після створення в Україні поліції заміть міліції, всі її працівники повинні були пройти переатестацію, проте Кива відмовився це робити.

      У жовтні 2018 року Кива у присутності правоохоронців погрожував розправою громадському активісту Сергію Стерненку. Окрім того, Кива звинуватив загиблу після нападу з кислотою радницю Мера Херсона Катерину Гандзюк у розкраданні міського бюджету.

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Ілля Кива СПУ Соціалістична партія
      Джерело: 24 канал
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