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Соціальна мережа Instagram розпочала тестування нової цікавої функції Stories

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В Instagram Stories можна буде створювати колажі
В Instagram Stories можна буде створювати колажі / Фото з вільних джерел

Instagram розпочав тестування нової функції в Stories. Відтепер у деяких користувачів з’явилася можливість створювати фото- та відеоколажі із власних фото. Оновлення ще не анонсували офіційно в блозі компанії, тому, швидше за все, це тестова версія.

Про це повідомляє Cossa.

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Новий формат дозволяє створювати колажі з будь-якої кількості медіафайлів, їх можна розміщувати в довільному порядку, стискати і збільшувати.

Instagram тестує колажі в Stories
Instagram тестує колажі в Stories

Вбудовані функції Stories виявилися більш різноманітними, ніж в платних програмах з аналогічним функціоналом. Наприклад, Instagram дозволяє вибрати колір фону, також можна змінювати розміри і розташування зображень і відео.

Нагадаємо, раніше представники Instagram вперше розкрили подробиці про алгоритм формування стрічки.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Інтернет Соцмережі Додатки Instagram
Джерело: 24 Канал
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