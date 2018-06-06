Соціальна мережа Instagram розпочала тестування нової цікавої функції Stories

Instagram розпочав тестування нової функції в Stories. Відтепер у деяких користувачів з’явилася можливість створювати фото- та відеоколажі із власних фото. Оновлення ще не анонсували офіційно в блозі компанії, тому, швидше за все, це тестова версія.

Про це повідомляє Cossa.

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Новий формат дозволяє створювати колажі з будь-якої кількості медіафайлів, їх можна розміщувати в довільному порядку, стискати і збільшувати.



Instagram тестує колажі в Stories

Вбудовані функції Stories виявилися більш різноманітними, ніж в платних програмах з аналогічним функціоналом. Наприклад, Instagram дозволяє вибрати колір фону, також можна змінювати розміри і розташування зображень і відео.

Нагадаємо, раніше представники Instagram вперше розкрили подробиці про алгоритм формування стрічки.

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