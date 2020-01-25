Соціальний ліфт: чи легко розбагатіти в Україні

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі оприлюднили новий рейтинг країн, який показує де у світі існують кращі умови для соціального ліфту. Україна посіла 46 місце.

Час кількісних індексів – на зразок ВВП, середньої зарплати – минув, кажуть економісти. Сьогодні провідні експерти оцінюють успішність держави за іншими показниками, наприклад за Глобальним індексом соціальної мобільності (Social Mobility Index). Це новий рейтинг, який був представлений днями у Швейцарії на Всесвітньому економічному форумі.

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Під соціальною мобільністю розуміється можливість людини поліпшити свій соціальний статус, і насамперед – матеріальне становище.

В абсолютному вираженні це здатність дитини жити краще, ніж її батьки. Відносна соціальна мобільність є оцінкою впливу соціально-економічного фону на результати життя людини,

– пишуть укладачі рейтингу.

Вони ставили завдання вивчити, які можливості надає держава для соціального прогресу людини протягом її життя.

Аналіз проводився за багатьма показниками в п'яти галузях суспільного життя: охорона здоров'я, освіта, доступ до технологій, робота і соціальний захист. Зокрема економісти рахували наскільки важко знайти роботу, Україна за цим показником набрала 71,9 бали та посіла 38 місце.

Але у загальному "заліку" наша країна опинилася у другій половині рейтингу, набравши 61,2 бали зі 100 і зайнявши 46 позицію в списку з 82 країн. Вище за Україну в загальному рейтингу розташувалися Китай (45-те місце) і Коста-Ріка (44-те), нижче – Чилі (47-ме місце), Греція (48-ме), Молдова (49-те).

Найкращими за соціальною мобільністю визнано країни Північної Європи.

Перша десятка країн за рейтингом соціальної мобільності / скріншот з сайту reports.weforum.org

Позиція України за рейтингом соціальної мобільності / скріншот з сайту reports.weforum.org

Чи можна стати багатим в Україні?

В Україні живе чимало багатих особистостей, які щорічно потрапляють у рейтинги всесвітніх журналів, таких як Forbes. Всі вони – олігархи. Тобто люди, які здобули свої статки незаконно.

А чи можна в Україні стати казково багатим, при цьому нікого не обікрасти або просто отримати все від батьків?

Можна. Українці талановиті й розумні люди. Чимало наших громадян змогли відкрити власний бізнес й залучити інвестиції та визнання навіть на міжнародній арені. Українські страртапи продовжують дивувати світ.

Що таке стартап?Це англійське слово (StartUp). Так називають нещодавно створені компанії, що будують свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій, ще не вийшли на ринок або почали на нього виходити і що володіють обмеженими ресурсами. Часто стартап-компанії називають "гаражними".

Перспективні стартапи, зазвичай, нарозхват в іноземних інвесторів. Познайомимся з історіями деяких найцікавіших українських успішних підприємців-стартаперів.

Allset

Діяльність стартапу

Додаток Allset дає змогу здійснювати передзамовлення у закладах харчування, бронювати столики, проводити онлайн-оплату замовлення та залишати чайові. Цьогоріч до функцій додатку додалася опція дистанційного замовлення страви з можливістю її самовивозу протягом 10 хвилин після замовлення.

Стартап засновано у 2015 році, Стасом Матвієнком та Анною Поліщук. Зараз офіси Allset зосереджені в Києві та Сан-Франциско. Додаток підтримується в 12 американських містах.

Основні досягнення

На початку року цей український стартап Allset оголосив про початок співпраці з компанією Google. В рамках партнерства заклади, які обслуговуються українським програмним забезпеченням, – видно в Google Maps з посиланням на сервіс.

Grammarly

Діяльність стартапу

Grammarly – це онлайн-сервіс, який перевіряє граматику і правопис англійською мовою. Він надає рекомендації щодо покращення чіткості, зрозумілості, лаконічності та розмаїття словникового запасу, а також визначає тон повідомлення — тобто, враження, яке лист, імовірно, справить на реципієнта. Наразі сервісом користується понад 20 мільйонів користувачів у всьому світі щодня.

Grammarly засновано у 2009 році українцями Максимом Литвином, Олексієм Шевченком і Дмитром Лідером. Зараз штаб-квартира компанії розміщена в Сан-Франциско. Офіси Grammarly розташовані у Києві, Нью-Йорку та Ванкувері.

Основні досягнення

Онлайн редактор Grammarly став ще одним гучним проривом року. Компанія не лише залучила 90 мільйонів доларів в черговому інвестиційному раунді, але й отримала титул "єдинорога". Це означає, що оцінка українського стартапу перевищила мільярд доларів.

Київський офіс Grammarly/Фото dou.ua

AxDraft

Діяльність стартапу

AxDraft спеціалізується на продуктах для підприємців та компаній в галузі юриспруденції, автоматизуючи створення юридичних документів. Цього року стартап презентував нову версію – AxDraft Business. Це безкоштовний сервіс, який допомагає підприємцям оформити юридичний документ за заданим шаблоном.

Перша демо-версія AxDraft виникла ще в 2016 році, завдяки ідеї Юрія Заремби. За практичну частину розробки відповідав брат Юрія – Олег Заремба. Нині додаток монетизується у США, надаючи користувачам платні послуги, серед яких консультації та аналіз коментарів контрагенту.

Основні досягнення

Український legal-tech стартап AxDraft пройшов в американський акселератор Y Combinator, де розробка отримала 150 000 доларів за 7% компанії. Згодом компанія закрила раунд фінансування на суму в 1 110 000 доларів. Інвесторами виступили FundersClub, SCM Advisors, Метт Маккініс (Inkling), Рагнар Саас (Pipedrive, Lift99) та інші.

GitLab

Діяльність стартапу

GitLab – це платформа для співпраці розробників та фахівців техобслуговування. Основний конкурент стартапу – GitHub, який з 2018 року належить Microsoft. GitLab планує побудувати зручну платформу "все в одному", яка позбавить користувачів від необхідності інтегрувати різні сервіси.

Команда GitLab

Співзасновником стартапу є харків'янин Дмитро Запорожець, який почав розбудову GitLab ще у 2011 році. Зараз в компанії близько 100 тисяч корпоративних клієнтів у всьому світу, серед яких Ask Media Group, Charter Communication, Goldman Sachs, Delta Air Lines, Ticketmaster, Nvidia й інші.

Основні досягнення

Український стартап залучив 268 мільйонів доларів інвестицій. Серед інвесторів – Goldman Sachs, Iconiq Capital, Y Combinator.

Newoldstamp

Діяльність стартапу

Newoldstamp – це онлайн-сервіс, який генерує email-підписи для бізнесу. За допомогою сервісу можна створювати клікабельні підписи на основі шаблонів, а також керувати ними у єдиній адмін-панелі. Розширена версія сервісу надає доступ до аналітики, банерних кампаній, тощо.

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Стартап заснований у 2015 році Володимиром Заставним з офісом у Львові. Технологіями Newoldstamp користуються фахівці Lyft, FedEx, Vodafone, Starbucks, Nvidia, Nestle.

Основні досягнення

Стартап пройшов відбір в американський акселератор 500 Startups, ставши одним з 35 учасників поточної програми. Команда отримала фінансування в розмірі 150 000 доларів за 6% компанії.

Команда Newoldstamp

Cardiomo

Діяльність стартапу

Cardiomo — це портативний пристрій, який відслідковує основні параметри організму та передає дані на синхронізований смартфон. За допомогою ґаджета можна отримати базову інформацію ймовірні відхилення в роботі організму.

Стартап заснували подружжя Ксенія і Роман Бєлкіни в 2016 році. Зараз пристрій та програмне забезпечення проходять відповідні тести, які дають змогу отримати медичну сертифікацію для продажу девайсів в Україні, Європі та США.

Основні досягнення

Стартап отримав фінансування від акселератора Rockstart Health. Протягом року українські розробники перебуватимуть на навчанні в Нідерландах. Rockstart Health інвестував в Cardiomo 95 тисяч євро на початку програми, додаткові 300 тисяч євро стартап отримає протягом акселерації.

Greenbin.app

Діяльність стартапу

За допомогою QR-кодів та швидкої верифікації додаток Greenbin.app полегшує повернення пластикової тари в спеціалізовані місця збуту. Навіть більше – за кожну повернену упаковку, користувачам нараховуються бали, які можна обміняти на приємні бонуси. Greenbin.app повинен допомогти виробникам досягти норм зі збору та перероблення пластикової тари. Самі розробники називають свій додаток "Google Analytics для відходів".

Проєкт засновано Дмитром Кухаревим і Оленою Сидоренко. За умовами акселерації, цьогоріч Greenbin.app розпочали підприємницьку діяльність у Польщі.

Основні досягнення

Мобільний додаток пройшов в акселератор Huge Thing від програми Poland Prize і залучив 45 тисяч євро інвестицій. До того ж, команда Greenbin.app отримала робочі місця в офісі Google for Startups.

Liki24.com

Діяльність стартапу

Liki24.com – платформа, яка з'єднує клієнтів з аптеками, клініками, лікарями і страховими компаніями. Місія проєкту – допомогти українцям з пошуком медикаментів, які можна придбати онлайн без передплат.

Старт сервісу припадає на 2017 рік. Розробкою проєкту займалася команда українських айтішників на чолі з Антоном Авринським. Серед співзасновників стартапу – Дмитро Лятамбур, Сергій Клебанов, Володимир Зубенко та Андрій Костанецкий. Зараз за допомогою платформи користувачі можуть заощадити на ліках 20-40%.

Основні досягнення

Платформа для пошуку та доставки ліків залучила мільйон доларів інвестицій. У компанію вклалися Ventures, Genesis Investments, Mission Tech.

Офіс GEO Protocol

GEO Protocol

Діяльність стартапу

GEO Protocol дає змогу створити універсальну екосистему для передачі активів, включаючи транскордонні платежі, B2C-комерцію, мікроплатежі для IoT. Фактично, технологія компанії з'єднує блокчейн і традиційні фінанси.

Проєкт розроблявся із 2015 року Дмитром Чижевським і Максимом Дем'яном. Сьогодні GEO Protocol завершив бета-версію забезпечення та планує впровадження нових компонентів технологій.

Основні досягнення

Український стартап привернув інвестиції від нью-йоркської інвестиційної компанії CoinFund, що спеціалізується на криптоактивах. Стартап оцінили в 4 мільйони доларів.

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Litnet.com

Діяльність стартапу

Litnet – це літературна платформа для читачів та письменників. Android-додаток сервісу нараховує близько 85 тисяч зареєстрованих користувачів. Проєкт доступний українською, англійською, іспанською та російською мовах.

Litnet.com засновано у 2015 році письменником Андрієм Нечаєвим та підприємцем Сергієм Грушком. Зараз в планах компанії запуск німецької та польської версії платформи.

Основні досягнення

Український стартап залучив 330 тисяч доларів інвестицій. У команду вклався фонд Admitad Invest.

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