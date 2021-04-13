Все тіло у гематомах: у соціальному центрі Дніпра знайшли мертве немовля

У одному з соціальних центрів Дніпра знайшли мертву 1-місячну дитину. Все тіло дівчинки було покрите гематомами.

Її тіло виявили 13 квітня близько 5:30. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

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Що ще відомо про трагічний інцидент

Коли дівчинку знайшли, її тіло вже покрилося трупними плямами. Поки що експертам не вдалося з'ясувати точний час, коли саме померла дитина.

Згідно з даними ЗМІ, 41-річна мати дитини перебувала у стані сильного алкогольного сп'яніння. За попередньою інформацією, її затримала поліція.

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