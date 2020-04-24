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      Соціолог назвав 3 основні проблеми, які найбільше хвилюють українців

      - Читать новость на русском
      Які проблеми найбільше хвилюють українців?
      Які проблеми найбільше хвилюють українців? / 24 канал

      Через спалах коронавірусу рейтинги Володимира Зеленського і його партії можуть зрости. Однак в Україні досі є проблеми, на розв'язання яких чекають українці.

      Таку думку в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі озвучив соціолог Олексій Антипович та пояснив, що українці постійно живуть з надією на зміни, а Володимир Зеленський уособлює людину, яка здатна принести ці зміни державі.

      Читайте більше Про "перший рік Зеленського", Саакашвілі та рейтинги влади: інтерв'ю з соціологом Антиповичем

      Соціолог назвав 3 основні проблеми українця, які б мала вирішувати українська влада і президент:

      1. зупинка військових дій на Сході – встановлення миру, перемоги.
      2. боротьба з корупцією у владі – українець розрізняє побутову корупцію, якою він користується, і корупцію у вищих ешелонах влади.
      3. економічне зростання – воно й надалі залишається надзвичайно актуальним для українця. Українець його може відчути тільки у власній кишені, на прикладі власного добробуту.

      Дивіться інтерв'ю з Олексієм Антиповичем на 24 каналі:

       

      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі
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