Соціолог назвав 3 основні проблеми, які найбільше хвилюють українців

Через спалах коронавірусу рейтинги Володимира Зеленського і його партії можуть зрости. Однак в Україні досі є проблеми, на розв'язання яких чекають українці.

Таку думку в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі озвучив соціолог Олексій Антипович та пояснив, що українці постійно живуть з надією на зміни, а Володимир Зеленський уособлює людину, яка здатна принести ці зміни державі.

Читайте більше Про "перший рік Зеленського", Саакашвілі та рейтинги влади: інтерв'ю з соціологом Антиповичем

Соціолог назвав 3 основні проблеми українця, які б мала вирішувати українська влада і президент:

зупинка військових дій на Сході – встановлення миру, перемоги. боротьба з корупцією у владі – українець розрізняє побутову корупцію, якою він користується, і корупцію у вищих ешелонах влади. економічне зростання – воно й надалі залишається надзвичайно актуальним для українця. Українець його може відчути тільки у власній кишені, на прикладі власного добробуту.

Дивіться інтерв'ю з Олексієм Антиповичем на 24 каналі: