Соціологи викрили "112 канал Україна" у маніпуляціях та пригрозили йому закриттям

Колектив фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва заявив про маніпулятивне використання "112 каналом" результатів його досліджень. При цьому у фонді заявили про можливість ініціювання закриття телеканалу.

Відповідна заява поширена фондом.

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Так, автори заяви пояснили, що 6 вересня на телеканалі "112 Україна" після блоку теленовин о 21:20 у рубриці "Епізод" з посиланням на прес-конференцію фонду "Демократичні ініціативи" прозвучало кілька неправдивих тверджень. Так, посилаючись на соціологічне опитування фонду "ДІ" та "Центру Разумкова", в ефірі телеканалу стверджувалося, що останні результати громадської думки "засвідчують зростання популярності партії "За життя".

Насправді, як показують дані опитувань, ніякого "зростання популярності партії "За життя!" не відбувається: у грудні 2017 року за неї були готові проголосувати 6,7% населення, у травні 2018 року – 6,0%, у серпні 2018 року – 6,1%. Не зріс також і президентський рейтинг Рабіновича: у грудні 2017 року – 5,8%, у серпні 2018 року – 5,3%. Не зросли й рейтинги довіри до Рабіновича: у грудні 2017 року він становив 17,8%, у серпні 2018 – 15,6%,

– пояснили у фонді.

Там наголосили, що немає жодних підстав стверджувати на основі досліджень фонду про "зростання популярності партії "За життя!"

"Так само маніпуляцією є твердження з посиланням на наші дослідження, що "дедалі більша кількість українців вважають, що миру можна досягти шляхом домовленостей та компромісів". При цьому свідомо опускається важлива деталь: так, більшість за мир, але "мир за будь-яку ціну" приймає менше 29% українців, а 51% – "за компроміси, але не за будь-які", – зазначили у фонді.

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Також наголошується, що згідно з результатами опитувань, для більшості громадян України не прийнятні ті компроміси, яких прагне Кремль: особливий статус окупованих територій, вибори за нинішніх умов неконтрольованості Україною територій, загальна амністія тощо.

"Ну, а щодо слів Рабіновича про те, який "найкращий переговірник Медведчук", свідчить довіра до нього громадян: у грудні 2017 року повну і переважну довіру до Медведчука висловили 5,3% українців, у серпні 2018 році – 5,2%", – сказано у повідомленні фонду.

Отже, показаний сюжет на телеканалі "112 Україна" з посиланням на прес-конференцію Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва є свідомою маніпуляцією. Ми вимагаємо відповідних спростувань і попереджаємо телеканал, що у разі подібного використання даних наших досліджень, будемо змушені звернутися до Національної Ради України з питань радіо та телебачення щодо відозви ліцензії за поширення неправдивої інформації. Те саме стосується й інших засобів масової інформації,

– попередив фонд.

Зазначимо, новина про "зростання кількості українців, які підтримують досягнення миру на Донбасі шляхом домовленостей та компромісів", доступна на сайті "112 каналу".