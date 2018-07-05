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Соцмережі негативно впливають на здоров’я дітей, – вчені

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Соцмережі негативно впливають на здоров’я дітей
Соцмережі негативно впливають на здоров’я дітей / thedailybrunch.com

Науковці з Великої Британії б’ють на сполох через негативний вплив соціальних мереж на психічне та фізичне здоров’я дітей.

Все тому, що діти скаржаться на відчуття ізоляції та самотності, пише Independent.

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За 2018 фахівці фіксують зростання кількості звернень через самотність на 14% у порівнянні з попереднім.

Майже 80% звернень припадають на дівчат, які стверджували, що соцмережі змушують відчувати їх більш ізольованими та змушують себе порівнювати з іншими користувачами.

via GIPHY

Наймолодшій дитині, яка звернулася по допомогу, було 10 років. Більшість звернень надходило від підлітків.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Діти Вагітність і діти Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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