Соцмережі негативно впливають на здоров’я дітей, – вчені
Науковці з Великої Британії б’ють на сполох через негативний вплив соціальних мереж на психічне та фізичне здоров’я дітей.
Все тому, що діти скаржаться на відчуття ізоляції та самотності, пише Independent.
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За 2018 фахівці фіксують зростання кількості звернень через самотність на 14% у порівнянні з попереднім.
Майже 80% звернень припадають на дівчат, які стверджували, що соцмережі змушують відчувати їх більш ізольованими та змушують себе порівнювати з іншими користувачами.
Наймолодшій дитині, яка звернулася по допомогу, було 10 років. Більшість звернень надходило від підлітків.
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