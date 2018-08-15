Соцмережі перетворили на мем сідниці Кардашян: кумедні фото

Користувачі у соціальних мережах вкотре затролили нове фото світської левиці, зірки реаліті-шоу Кім Кардашян.

Днями Кім Кардашян опублікувала фото, на якому спокусливо позувала на ліжку. На Кардашян були лише трусики та кросівки Yeezy. Однак увагу користувачів привернуло точно не взуття. Так, дуже швидко новий знімок Кім став зіркою соцмереж.

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Фото, яке опублікувала Кім Кардашян на своїй сторінці в Instagram:



Кім Кардашян

Користувачі соціальних мереж спершу пожартували, відправивши Кардашян у космос.

Дехто навіть згадав кадри з домашнього порно Кім, яке потрапило у Мережу в 2007 році: "Здається, це нагадує мені про щось".

"Дівчата такі: глянь, яке у мене класне взуття", – пишуть Інтернет-юзери.

Додамо, Кім виставляла фото на підтримку кросівок Yeezy, яке також одразу висміяли у мережі.