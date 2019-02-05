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      Соціальна політика держави повинна підтримувати легально працюючий бізнес

      33 Читать новость на русском
      Легально працюючий бізнес
      Легально працюючий бізнес / 5.ua

      Соціальна політика держави повинна таким чином формувати економічні пріоритети, щоб підтримувати легально працюючий бізнес в Україні.

      Таку думку висловила директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова, виступаючи на презентації Меморандуму роботодавців України, йдеться на сайті "Мінпром".

      Сьогодні вся соціальна політика держави спрямована на те, щоб максимально справедливо розподілити бюджетні гроші. Так, це важливо, але цього недостатньо. Соціальна політика держави повинна таким чином формувати економічні пріоритети, щоб підтримувати легально працюючий бізнес в Україні, 
      зазначила вона.

      Вчений-демограф висловилася за необхідність домогтися в Україні того, щоб напрямок міграції змінився на протилежне. "Якщо сьогодні з трудової міграції ми бачимо відтік робочої сили, то ми повинні створити такі умови, щоб до нас люди хотіли їхати", зазначила вона.

      Е.Лібанова навела приклад Польщі, влада якої після того, як країна потрапила в зону депопуляції почали працювати над тим, щоб ті, хто виїхав раніше з країни відчували себе поляками і хотіли повернутися і одночасно почали працювати над тим, щоб в Польщу прагнули їхати люди. "Поляком пощастило  поруч є поки ще 40-мільйонна Україна з дуже схожою мовою і поведінкою населення. Тобто полякам абсорбувати українську робочу силу дуже просто. У нас сьогодні такі важелі дуже обмежені, але вони теж існують. І працювати над цим потрібно", – підкреслила вона.

      Директор Інституту демографії висловила впевненість, що для цього в Україні необхідно створювати високопродуктивні робочі місця і підвищувати рівень зарплат.

      "І тут ми повинні вимагати від держави встановлення контролю на цінами на ті товари і послуги, які виштовхують людей. Зрозуміло, що ціна на газ повинна бути економічно обґрунтованою, але вона не може бути такою, щоб заробітна плата, яку в змозі платити легально працюючий бізнес, не покривала її. Ми не можемо виштовхувати людей на субсидії", зазначає Е. Лібанова.

      На її думку, в Україні назріла необхідність зміни податкової політики. "Підприємець повинен перестати бути податковим агентом  це абсолютно правильно. І так відбувається в будь-якій цивілізованій країні людина сама платить податки, вона розуміє, скільки вона заплатила і вона розуміє, що за це може вимагати. Крім того, ми повинні перестати обкладати податком доходи індивіда і почати оподатковувати доходи сім'ї. Тоді не буде такої ситуації, яка існує зараз, коли ми забираємо у людей доходи у вигляді податків, а потім ми їм призначимо допомогу або субсидію", підкреслила Е.Лібанова.

      Також директор Інституту демографії наголосила на необхідності перебудови української системи освіти. "Через 10 років в Україні стільки юристів, програмістів, бухгалтерів середньої кваліфікації не буде потрібно", впевнена вона, додавши, що бізнес повинен впливати на систему освіти в країні.

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      Теги: Ринок праці Бізнес Міністерство соціальної політики Заробітчани
      Джерело: 24 Канал
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