Соцзахист українських військових зросте: Порошенко підписав відповідний закон

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Забезпечуються і гарантуються права українського війська у зв’язку із проведенням Операції Об’єднаних сил (цим Законом, – ред.). В той же час гарантується підвищення рівня соціального захисту українських військовослужбовців. І на сьогодні, я переконаний, що це той шлях, яким ми рухаємося у дуже правильному напрямку,

– заявив Порошенко.

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Зазначимо, що мета закону – забезпечення комплексного врегулювання питання соціального захисту громадян, які беруть участь у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях, та інших питань, пов'язаних із здійсненням зазначених заходів.

Реалізація закону дозволить учасникам ООС отримати право на користування державними гарантіями, передбаченими для учасників АТО, ветеранів та учасників бойових дій.