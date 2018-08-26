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Соцзахист українських військових зросте: Порошенко підписав відповідний закон

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Порошенко підписав закон про підвищення соцзахисту військовослужбовців
Порошенко підписав закон про підвищення соцзахисту військовослужбовців / Фото з вільних мереж

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Забезпечуються і гарантуються права українського війська у зв’язку із проведенням Операції Об’єднаних сил (цим Законом, – ред.). В той же час гарантується підвищення рівня соціального захисту українських військовослужбовців. І на сьогодні, я переконаний, що це той шлях, яким ми рухаємося у дуже правильному напрямку,
– заявив Порошенко.

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Зазначимо, що мета закону – забезпечення комплексного врегулювання питання соціального захисту громадян, які беруть участь у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях, та інших питань, пов'язаних із здійсненням зазначених заходів.

Реалізація закону дозволить учасникам ООС отримати право на користування державними гарантіями, передбаченими для учасників АТО, ветеранів та учасників бойових дій.

Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Петро Порошенко Законодавство Міністерство соціальної політики Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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