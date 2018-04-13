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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

"Сова" чи жайворонок": вчені розповіли, у кого вищий ризик померти раніше

2004 Читать новость на русском
"Сова" чи жайворонок" / jysk.ua

За даними масштабного дослідження, ті, хто спить вночі і встає рано вранці, мають менший ризик померти раніше, ніж "сови".

Такого висновку дійшли фахівці Університету Суррея, які провели дослідження на основі бази даних Біобанку Великобританії, у яку внесено понад півмільйона осіб, передає Naked Science.

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Зі слів науковців, люди, які ведуть переважно нічний спосіб життя, можуть бути гіршими водіями, ніж "жайворонки". Окрім того, "сови" мають на 10% вищий ризик смертності, ніж "жайворонки".

Найчастіше, нічний спосіб життя негативно впливає на метаболічну дисфункцію і спричиняє серцево-судинні захворювання.

Люди, які встають пізно і спізнюються, мають біологічний годинник, що не відповідають зовнішньому середовищі. Це може бути викликано психологічним стресом, неправильним харчуванням, недостатньою фізичним навантаженням або вживанням алкоголю,
– зазначила професор неврології з Медичного коледжу в Чикаго Крістен Кнутсон.

Теги: Здорове життя Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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