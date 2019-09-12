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      Союз українських підприємців закликає відкликати законопроєкт №1210

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      Податковий кодекс
      Податковий кодекс / 5.ua

      Спілка українських підприємців наполягає на відкликанні проєкту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

      Повідомляється, що після фахового ознайомлення із законопроєктом №1210 від 30 серпня 2019 року було виявлено наступне:

      1. Ускладнюється адміністрування податку на прибуток та трансферне ціноутворення (ТЦУ)

      Запропоновані зміни щодо ТЦУ значно розширюють права податкових органів, водночас покладаючи значний тягар на платників податків. Вводиться низка нових різниць між фінансовим та податковим обліком, що ще більше ускладнює обчислення податку на прибуток підприємств. Натомість український бізнес наголошує на необхідності заміни податку на прибуток податком на виведений капітал (ПнВК).

      ПнВК передбачає спрощену модель розрахунку податку, тому адміністративне навантаження на бізнес полегшується. Об’єктом уваги Державної податкової служби України стають лише операції з неплатниками податку на виведений капітал, що спрощує його адміністрування та прибирає можливості для корупції у фіскальних органах.

      2. Вводиться додаткове регулювання, а для деяких галузей суттєво збільшується оподаткування із порушенням принципу стабільності податкового законодавства. Строк набрання чинності законопроєкту має враховувати п. 4.1.9. ПКУ, а зміни правил та ставок – бути прогнозованими.

      3. Виключається із ПКУ положення щодо особистої відповідальності податкових інспекторів.

      СУП звертає увагу на цілковиту безкарність за необґрунтовані донарахування з податків та зборів посадових осіб контролюючих органів при здійсненні ними своїх повноважень. За Індексом глобальної конкурентоспроможності, діяльність контролюючих органів визнано однією з ключових перепон ведення бізнесу в Україні.

      Бізнес наголошує, що персональну відповідальність представників контролюючих органів треба не скасовувати, а навпаки – підсилити. Учасники СУП разом із бізнес-омбудсменом та експертним середовищем напрацювали відповідний проєкт закону.

      4. Збільшуються штрафні санкції за порушення строків реєстрації податкових накладних, навіть за неоподатковуваними та пільговими операціями.

      5. Вводяться обмеження витрат на відсотки за кредитами, що збільшить фіскальне навантаження та встановить економічно невиправдані обмеження за будь-якими запозиченнями від резидентів, нерезидентів, пов’язаних і непов’язаних осіб. Створює несприятливі умови для залучення кредитування.

      6. Вводиться оподаткування курсових різниць – збільшення адміністративного тиску на компанії, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, а також зовнішніх інвесторів. Відповідна ініціатива призведе до гальмування розвитку економіки.

      7. Вводиться оподаткування експортних операцій за ставкою 20% ПДВ з суми перевищення собівартості над ціною продажу, що є економічно невиправданим.

      Спілка українських підприємців наголошує, що проєкт закону №1210 передбачає введення ініціатив, які суттєво обтяжують податкове адміністрування та є шкідливими для розвитку українського бізнесу й економіки загалом.

      Натомість СУП закликає підтримати проєкт закону №1185 про введення податку на виведений капітал без втрат наповнення бюджету.

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      Теги: Податковий кодекс Податки Фінанси Бізнес
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