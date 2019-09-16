Союзна держава Росії та Білорусі: що це таке та як вона вплине на Україну

На початку вересня Росія і Білорусь підписали попередню програму економічної інтеграції. Подробиці цієї програми вже відомі. Чим вона загрожує Україні – розбирались журналісти 24 каналу.

Розмови про об'єднання Білорусі і Росії стають все гучнішими, хоча Олександр Лукашенко називає їх "дурними і притягнутими за вуха". Тож давайте уважніше придивимось до того, що відбувається між цими двома країнами.

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Що таке Союзна держава Росії та Білорусі?

Це такий конфедеративний союз Російської Федерації та Республіки Білорусь. Він передбачає поетапно впроваджений єдиний економічний, митний, валютний, військовий, юридичний, гуманітарний, культурний, а зрештою – і політичний простір.

Договір про створення цієї Союзної держави був підписаний 8 грудня 1999 у Москві. Церемонію підписання підігнали до річниці Біловезької угоди 1991 року, яка поклала кінець Радянського Союзу. Як писали ЗМІ, таким чином тодішній президент Росії Борис Єльцин хотів подолати свій комплекс руйнівника СРСР.

Опозиція в Мінську одразу після ратифікації цієї угоди заговорила про загальну зраду та загрозу поглинання Білорусі Росією. У Росії тоді апелювали тим, що білоруський лідер Олександр Лукашенко розкручував цю історію, плануючи посунути від влади Єльцина та самому стати очільником Кремля. Однак із приходом до влади у Росії Володимира Путіна, Лукашенко відмовився від своїх планів. Хоча продовжив декларувати прихильність до Росії та її лідерів.



Лукашенко все ж побоюється, що Росія поглине Білорусь/Фото: belsat.eu

Протягом всього часу існування ідеї Союзної держави Росія постійно намагалась інтегрувати Білорусь. У якості важелів впливу постійно використовувались економічні питання.

Білорусь не сильно поспішала з інтеграцією. Від моменту десятої річниці підписання угоди про створення цього союзу, ЗМІ дедалі частіше стали порівнювати його із валізкою без ручки, яку і нести важко, і кинути шкода.

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Чому про неї знову згадали?

Цю ідею і не забували, вона регулярно з’являлася в інформаційному просторі обох держав. Просто останні місяці про неї заговорили активніше. Одна з найвагоміших причин – росіяни побачили, що поступово втрачають важелі контролю над Білоруссю.

У грудні 2018 року стало відомо, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення робочої групи по інтеграції Росії і Білорусі. З березня 2019 року питання почали обговорювати активно і регулярно. У серпні президенту Білорусі Олександру Лукашенку передали проєкт програми дій щодо інтеграції країни з Російською Федерацією.

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Судячи з того, що обговорюється публічно, цей документ стосується суто економічної складової можливої інтеграції. За півтора року пропонують впровадити єдиний Податковий кодекс для обох країн, зовнішньоторговий режим і Громадянський кодекс. Окрім того, держави планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, фактично об'єднати банківський нагляд, але залишити два центробанки. У планах також – створення єдиного регулятора ринків нафти, газу і електроенергії.

Про якусь політичну інтеграцію не йдеться. Однак, втрата контролю над економікою країни означає втрату влади. Лукашенко це чудово розуміє. Тому від початку 2019 року регулярно повторює, що більшість громадян його країни виступають проти об’єднання з Росією, що питання суверенітету – то святе, і що РФ не може "гнобити і нахиляти" його країну.

Чим може все це завершитись?

Залежить від стійкості Білорусі. Лукашенко роками демонструє уміння успішно ухилятись від "братніх" обіймів Кремля із усіма економічними удавками, які використовує Росія. Білорусь останні роки активно залучає китайських інвесторів в економіку, таким чином формуючи собі ще один (доволі відчутний) інвестиційний канал. При цьому у Білорусі не дозволяють дуже високо піднімати голову тим політичним силам, які надто активно демонструють свою прихильність до Росії.



Лукашенко підтримує ідею створення Союзної держави з РФ, але на рівних правах/Фото: Новая газета

Як нагадав 24 каналу експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевіч, такі масштабні дорожні карти як та, яку пропонують зараз, між країнами підписувались двічі. Вперше – у 2004-2005 роках. Тоді Росія і Білорусь домовились про єдину валюту, яка мала бути введена в обіг у 2006 році. Однак, з реалізацією цього плану не склалось.

"Вдруге росіяни змусили Білорусь підписати дорожню карту з інтеграції ключових галузей економіки із дедлайнами до кінця 2014 року. Зараз – 2019 рік, із реалізацією цього також не склалось. Зараз буде третя спроба. Росіяни до неї підходять уже більш масштабно і системно. Чи вистачить запасів і ресурсів у Білорусі? Не знаю", – сказав Тишкевіч.

Що це може означати для України?

Якщо проект все ж буде реалізований – для України він буде означати низку проблем.

Україна отримає більшу протяжність кордону із Росією. Якщо згадати, що президент Росії Володимир Путін вже схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь, це підвищує рівень військової загрози.

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Крім того, за словами Тишкевіча, з економічної точки зору Мінськ не матиме місця для реалізації вигідних йому економічних програм, у тому числі – значної частини економічних програм в українському напрямі.

"Якщо спрацює "закладка" про санкційні пакети, то Білорусь буде змушена синхронно із Росією проводити санкційну політику щодо третіх держав. Тоді Білорусь потрапить під обмежувальні заходи як України, так і ЄС, що зменшить можливості для проведення власної зовнішньої політики", – додав він.