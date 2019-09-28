S&P спрогнозувала курс гривні на наступні роки: що зміниться

Кредитна рейтингова агенція Standard & Poor's оновила прогноз курсу гривні до долара на 2019-2022 роки. S&P також підвищила рейтинг України з B- до B. Прогноз, як і раніше, стабільний.

Згідно з даними експертів Standard & Poor's обмінний курс буде наступним:

– 2019 рік – 27,00 грн/долар;

– 2020 рік – 27,50 грн/долар;

– 2021 рік – 28,00 грн/долар;

– 2022 рік – 28,50 грн/долар.

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Відзначимо, що НБУ повідомляє про продовження зміцнення української валюти.

Нацбанк встановив такий офіційний курс : долар – 24,21 гривні, євро – 26,64 гривні.

Чим займаються кредитні рейтингові агентства і чи можна їм довіряти?

Рейтингові агентства оприлюднюють незалежні оцінки кредитоспроможності банків, держав і компаній, а також аналітичні дані та іншу фінансову інформацію. Найбільші та найавторитетніші з них присвоюють національні і міжнародні рейтинги, що офіційно називаються рейтингами дефолту емітента для більш ніж 150 регіонів світу.

Standard & Poors входить у "велику трійку" разом з Moody's і Fitch. Аналітика та прогнози від них традиційно вважаються надійними і прозорими.

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У шкалі рейтингів "ААА" вважається найвищим рівнем кредитоспроможності. Натомість рейтинги рівня "B" позначають наявність кредитних ризиків. При цьому залишається обмежена "подушка безпеки".