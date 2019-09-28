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      S&P спрогнозувала курс гривні на наступні роки: що зміниться

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      Чи зміцниться українська валюта
      Чи зміцниться українська валюта / fakty.ua

      Кредитна рейтингова агенція Standard & Poor's оновила прогноз курсу гривні до долара на 2019-2022 роки. S&P також підвищила рейтинг України з B- до B. Прогноз, як і раніше, стабільний.

      Згідно з даними експертів Standard & Poor's обмінний курс буде наступним:

      – 2019 рік – 27,00 грн/долар;
      – 2020 рік – 27,50 грн/долар;
      – 2021 рік – 28,00 грн/долар;
      – 2022 рік – 28,50 грн/долар.

      Важливо: Агентство Fitch підвищило рейтинги семи українських банків: список

      Відзначимо, що НБУ повідомляє про продовження зміцнення української валюти.

      Нацбанк встановив такий офіційний курс: долар – 24,21 гривні, євро – 26,64 гривні.

      Чим займаються кредитні рейтингові агентства і чи можна їм довіряти?

      Рейтингові агентства оприлюднюють незалежні оцінки кредитоспроможності банків, держав і компаній, а також аналітичні дані та іншу фінансову інформацію. Найбільші та найавторитетніші з них присвоюють національні і міжнародні рейтинги, що офіційно називаються рейтингами дефолту емітента для більш ніж 150 регіонів світу.

      Standard & Poors входить у "велику трійку" разом з Moody's і Fitch. Аналітика та прогнози від них традиційно вважаються надійними і прозорими.

      Зверніть увагу! Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      У шкалі рейтингів "ААА" вважається найвищим рівнем кредитоспроможності. Натомість рейтинги рівня "B" позначають наявність кредитних ризиків. При цьому залишається обмежена "подушка безпеки". 

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      Теги: Курси валют Гривня Долар-Гривня Фінанси НБУ
      Джерело: 24 канал
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