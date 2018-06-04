SpaceX перенесла дату запуску людей на орбіту Місяця

Американська компанія SpaceX змінила плани, щодо запуску свого космічного корабля з людьми на орбіту Місяця. Комерційний запуск перенесли з кінця 2018 року на середину 2019 року.

Про це написав The Wall Street Journal.

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Офіційний представник компанії SpaceX Джеймс Глісон розповів про таке рішення компанії, однак не пояснив причин.

SpaceX як і раніше планує відправити приватну особу, щоб зробити виток навколо Місяця. Інтерес до цього з боку багатьох замовників зростає,

– зауважив Глісон.

За задумом SpaceX, корабель з туристами на борту облетить Місяць, але не сідатиме на нього.

Нагадаємо, раніше СЕО компанії SpaceX Ілон Маск показав космічний корабель Crew Dragon, який призначений для доставки екіпажів на борт Міжнародної космічної станції.



Додамо, раніше Маск наголошував, що політ на Місяць стане можливим завдяки співпраці SpaceX з Національним аерокосмічним агентством США (NASA). Востаннє люди літали до Місяця на початку 1970-х років, але потім NASA вирішило закрити свою Місячну програму "Аполлон" через її занадто велику вартість.