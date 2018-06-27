SpaceX провела успішні випробування системи порятунку космічного корабля: відео

Компанія Ілона Маска SpaceX провела випробування аварійного порятунку космічного корабля. Варто зазначити, що тести парашутної системи завершилися успішно.

Відповідне відео SpaceX опублікувала на власній сторінці в Instagram.

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В ході випробувань інженери вирішили з’ясувати, наскільки успішно пройде гальмування падаючої капсули, якщо при запуску ракети вже на невеликій висоті станеться аварія і доведеться в екстреному порядку катапультувати корабель і розкривати парашути. Експеримент проводили на території військового аеродрому Naval Air Facility, який розташований на півдні штату Каліфорнія.

Варто зазначити, що це вже 16 тест аварійно-рятувальної системи Crew Dragon. Як видно на роликах, висмикування парашутів відбувається в три етапи.

Капсула здійснила м'яку посадку, отже екіпаж врятували. Проте на якій висоті вертоліт її скинув, не повідомляється.

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