SpaceX успішно запустила військовий супутник для європейської країни
03:48, сьогодні 204 Читать новость на русском
Компанія SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9 із супутником GovSat-1.
Запуск з космодрому на мисі Канаверал транслювали на офіційному сайті американської компанії.
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Належить супутник GovSat-1 компанії LuxGovSat. Це спільне підприємство уряду Люксембургу та супутникового оператора SES. Його використовуватимуть для забезпечення військових операцій захищеним зв'язком.
Ракету запустили о 00:25 за київським часом.
Джерело: 24 Канал
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