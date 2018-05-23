SpaceX запустила Falcon 9 з сімома супутниками: фото та відео

Компанія SpaceX запустила за допомогою ракети-носія Falcon 9 супутники Iridium NEXT і GRACE-FO. Супутники призначені для картографування гравітаційного поля Землі.

Старт ракети-носія відбувся з космодрому Ванденберг у Каліфорнії.

Супутники літатимуть по одній орбіті та вимірюючи відстань між собою вираховуватимуть розподіл маси по планеті.

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Під час цього запуску компанія використовувала першу сходинку, яку вже використовували під час невдалого запуску засекреченого супутника Zuma.

Всього SpaceX планує запустити 75 супутників.

The marine fog rolled in just few mins after, but we had a clear line of sight to the rocket as it launched. 2 hrs later, we were still not able to retrieve our remote cameras due to ongoing bush fire which is confined to around the pad. @NASASpaceflight @SpaceX @IridiumComm pic.twitter.com/BOwfeRukYB — Jay L. DeShetler (@jdeshetler) 22 травня 2018 р.