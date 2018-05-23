SpaceX запустила Falcon 9 з сімома супутниками: фото та відео
Компанія SpaceX запустила за допомогою ракети-носія Falcon 9 супутники Iridium NEXT і GRACE-FO. Супутники призначені для картографування гравітаційного поля Землі.
Старт ракети-носія відбувся з космодрому Ванденберг у Каліфорнії.
Супутники літатимуть по одній орбіті та вимірюючи відстань між собою вираховуватимуть розподіл маси по планеті.
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Під час цього запуску компанія використовувала першу сходинку, яку вже використовували під час невдалого запуску засекреченого супутника Zuma.
Всього SpaceX планує запустити 75 супутників.
Джерело: 24 Канал
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