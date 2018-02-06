SpaceX запустила Falcon Heavy: Маск показав, що видно зсередини ракети
Космічна компанія SpaceX здійснила успішний запуск першої ракети-носія Falcon Heavy, всередині якого розміщений особистий автомобіль Ілона Маска Tesla Roadster.
Після успішного запуску засновник SpaceX поділився неймовірними кадрами, на яких видно горизонт Землі з салону автомобіля Tesla, який перебуває на борту Falcon Heavy.
Дивіться також: Запуск ракети Falcon Heavy від SpaceX: відео онлайн-трансляції
Згодом SpaceX оприлюднила онлайн-трансляцію польоту Falcon Heavy зсередини самої ракети.
Дивіться відео онлайн-трансляцію зсередини Falcon Heavy:
Приблизно о 22:45 6 лютого за київським часом SpaceX здійснила успішний запуск першої ракети-носія Falcon Heavy, яка має 27 двигунів. Дозвіл на старт переносили на дві години.
Всередині ракети розміщений персональний електромобіль Ілона Маска червона Tesla Roadster. За її кермом манекен у шоломі з емблемою SpaceX, а в салоні на повторі грає пісня Девіда Бові Space Oddity.