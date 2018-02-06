SpaceX запустила ракету-носій Falcon Heavy з автомобілем Tesla на борту

Компанія SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon Heavy, на борту якого перебуває особистий електромобіль Tesla Roadster засновника компанії Ілона Маска.

Запуск відбувся зі стартового майданчику космічного центру Кеннеді у Флориді.

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Дивіться відео онлайн-трансляції запуску Falcon Heavy від SpaceX:

У мережі публікують перші кадри історичної події.

Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск за лічені хвилини до запуску оприлюднив у своєму Instagram фото зсередини ракети, на яких видно червоний електромобіль Tesla Roadster та манекен всередині нього.

На повторі в авто гратиме пісня Девіда Бові Space Oddity.

Дозвіл на старт тестового запуску перенесли на дві години. Раніше повідомлялось, що він мав розпочатись о 20:30 6 лютого за київським часом.

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Довідка: Falcon Heavy на сьогодні є найпотужнішою у світі ракетою-носієм. Вона має три перших ступені Falcon 9, які з'эднані разом. Кожен із них обладнаний 9 двигунами – таким чином всього у ракети 27 двигунів і це найбільше в історії космонавтики.



Falcon Heavy здатна доставляти людей на Місяць чи Марс. SpaceX планує використовувати цю ракету-носій та космічний корабель Dragon для приватних подорожей людей навколо місячної орбіти вже до кінця 2018-го року.