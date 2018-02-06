10:19
7 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ІГОР ГУЖВА НЕГОДА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Неочікувана кандидатура на виборах в РФ. Новий образ Путіна
Вєсті Кремля
23:29, 6 лютого
Вєсті. UA. Нова схованка офшорів Порошенка. Юля Тимошенко рятує Трампа
Вєсті.UA
22:21, 6 лютого
Хто наживається на конфіскованих на митниці товарах: журналістське розслідування
ЦРУ
01:07, сьогодні
Втрачена реальність і знахабнілість українських політиків: Сейшели, золоті злитки і чорна ікра
Підсумки дна
16:02, 6 лютого
Згадати Все. Як зароджувалось FM-радіо
Згадати все
19:51, 5 лютого
Телеканал новин 24 Новини Новини науки і технологій
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ІГОР ГУЖВА НЕГОДА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ

SpaceX запустила ракету-носій Falcon Heavy з автомобілем Tesla на борту

22:57, 6 лютого 1880 Читать новость на русском

Компанія SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon Heavy, на борту якого перебуває особистий електромобіль Tesla Roadster засновника компанії Ілона Маска.

Запуск відбувся зі стартового майданчику космічного центру Кеннеді у Флориді.

Дивіться також: Святослав Вакарчук побував на екскурсії на SpaceX: яскраві фото

Дивіться відео онлайн-трансляції запуску Falcon Heavy від SpaceX:

У мережі публікують перші кадри історичної події.

Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск за лічені хвилини до запуску оприлюднив у своєму Instagram фото зсередини ракети, на яких видно червоний електромобіль Tesla Roadster та манекен всередині нього.

Camera views from inside the payload fairing #FalconHeavy

Допис, поширений Elon Musk (@elonmusk)

На повторі в авто гратиме пісня Девіда Бові Space Oddity.

Дозвіл на старт тестового запуску перенесли на дві години. Раніше повідомлялось, що він мав розпочатись о 20:30 6 лютого за київським часом.

Читайте також: SpaceX успішно запустила військовий супутник для європейської країни

Довідка: Falcon Heavy на сьогодні є найпотужнішою у світі ракетою-носієм. Вона має три перших ступені Falcon 9, які з'эднані разом. Кожен із них обладнаний 9 двигунами – таким чином всього у ракети 27 двигунів і це найбільше в історії космонавтики.

Falcon Heavy здатна доставляти людей на Місяць чи Марс. SpaceX планує використовувати цю ракету-носій та космічний корабель Dragon для приватних подорожей людей навколо місячної орбіти вже до кінця 2018-го року.

Теги: Космос Ілон Маск SpaceX Tesla LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 6 лютого
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук