Спалах COVID-19 на Миколаївщині: хворі заразилися через релігійні збори на дому

Спалах коронавірусної інфекції на Миколаївщині з’явився через недотримання карантинних вимог та проведення релігійних обрядів на дому. Наразі в регіоні зафіксовані 14 випадків COVID-19.

Усі інфіковані є членами однієї релігійної громади. Вони брали участь у її зборах, які проводили в домі одного з вірян. Про це під час свого відеозвернення розповів заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Трайтлі.

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Всі інфіковані належать до тісного кола спілкування осіб за релігійною ознакою. Акцентую увагу: поширення захворюваності на Миколаївщини почалося через недотримання карантину та проведення релігійних обрядів на дому,

– зауважив він.

Чиновник додав, що аналогічні випадки зараження були "в Південній Кореї, де захворіли понад 3 тисячі осіб, а також у Дніпрі та Києво-Печерській Лаврі".

Держслужбовець додав, що станом на 14 квітня на Миколаївщині зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 9 з яких – за останню добу.

Він також додав, що в області з 14 квітня зупинена робота всіх ринків через недотримання ними протиепідемічних та карантинних заходів.

Відеозвернення Олександра Трайтлі стосовно ситуація з COVID-19 на Миколаївщині:

Це цікаво! Донедавна Миколаївська область була єдиною, де медики не фіксували випадків COVID-19. Туди навіть поїхали представники МОЗ з інспекцією, аби перевірити "феномен" регіону. Низку порушень все ж знайшли, та позитивних тестів на коронавірус все ж не виявили. Перші інфіковані на Миколаївщині з’явилися 11 квітня.