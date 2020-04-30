Спалах COVID-19 у Подільську: ланцюжок заражень вдалося розірвати

З ураженого коронавірусом Подільська, що на Одещині, надійшли добрі новини. У місті намагаються стабілізувати ситуацію з COVID-19, а ланцюг нових заражень вдалося обірвати.

Про це під час брифінгу розповів голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, пише 24 канал.

Раніше У Подільську посилюють карантин: коронавірус підтвердили у 88 осіб, половина з них – медики

Через складну ситуацію у Подільську, за словами чиновника, йому довелося екстрено зібрати обласну комісію з надзвичайних ситуацій.

Під час зустрічі ми обговорили недостатню кількість санітарних заходів, проведених у місті, та недотримання карантинних заходів. Це все призвело до захворювання 43 працівників медичної сфери. А це – половина від кількості підтверджених випадків COVID-19 у місті. Наразі ми стабілізувати ситуацію в Подільську та розірвали ланцюг нових заражень,

– уточнив Куций.

Він додав, що відправив у Подільськ групу експертів медицини катастроф та висловив сподівання: у місті вже не фіксуватимуть таку велику кількість нових випадків коронавірусу.

Водночас, заступник Куцого Віталій Свічинський на своїй фейсбук-сторінці в деталях розповів про зміни, які введуть для покращення ситуації в Подільську.

Брифінг глави Одеської ОДА: відео

Як борються зі спалахом коронавірусу в Подільську:

У Подільській міській лікарні, повністю змінений внутрішній маршрут пацієнтів, який дозволить уникнути перехресного інфікування медичних працівників та правильно розмежує пацієнтів, які очікують результатів ПЛР-тестів, від людей, хворих на коронавірус.

Наразі проводиться дезинфікуюча обробка Подільської ЦРБ, як ззовні так і всередині.

Спалах захворюваності лікарів Подільської ЦРБ відбувся через "халатність" адміністрації лікарні. Відтак, будуть проведені слідчі дії та встановлене коло винних осіб, які мають понести відповідальність.

Змінена робота блок-постів, де вже чергують медичні працівники, проводиться термометрія та відбувається фіксація всіх автотранспортних засобів, які в’їжджають, або виїжджають з міста.

Яка ситуація з коронавірусом на Одещині? Там станом на 30 квітня зафіксували 277 випадків Covid-19. Померли від ускладнень, спричинених захворюванням, 3 людей. Одужали 15 пацієнтів. Тим часом у Подільську кількість хворих наближається до сотні – 98 пацієнтів із коронавірусною інфекцією.