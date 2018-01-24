Спалах дифтерії призведе до тисяч смертей українців

Українці мають бути готовими окрім кору і до спалаху дифтерії. Він може бути набагато масштабнішим та страшнішим за той, який Україна вже пережила у 1990-х роках, коли на дифтерію захворіло близько 20 тисяч людей, з яких 696 померло.

Рівень вакцинації українців сьогодні найнижчий у Європі і один з найнижчих за всю історію нашої країни. Від дифтерії вакциновано лише близько 47,5% дітей і набагато менше дорослих, і така картина недовакцинації спостерігається вже протягом кількох років.

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Недостатня в останні роки просвітницька робота з боку МОЗ та МОН та постійні перебої з постачанням вакцин та сироваток призвели до того, що колективний iмунiтет до дифтерiї знизився до критичного рiвня, а тому спалах цієї небезпечної хвороби – неминучий, і це справа дуже короткого часу.

Я неодноразово попереджала чиновників, що їхня бездіяльність призведе до трагічних наслідків. На жаль, мої прогнози щодо кору справдилися. І дуже не хотілося б, щоб так само відбулося і з дифтерією.

Адже дифтерія не тільки спричиняє такі важкі ускладнення, як неврити, нефроз, інфекційно-токсичний шок, міокардити, але й часто призводить до смерті.

Врятувати хворого можна лише вчасним введенням спеціальної сироватки. На жаль, разом з низьким рівнем вакцинації, в Україні сироватки майже повністю відсутні, за винятком кількох сотень доз, отриманих в якості гуманітарної допомоги. За такої ситуації смертність від дифтерії може сягати 50%.

Як розпізнати дифтерію? Треба бити на сполох, якщо у вас:

Різке підвищення температури Загальна слабкість, підвищена сонливість Підвищене серцебиття Головний біль, запаморочення Знижений апетит, нудота, блювота Блідість шкіри Біль у горлі, особливо при ковтанні Почервоніння та набряк горла Збільшення шийних лімфовузлів, набряк шиї Збільшення зівного язичку, дужок, мигдалин, поява на них плівки сіро-білого кольору

Всі ці симптоми разом – є ознакою, що дифтерійна паличка почала виділяти токсин, який руйнує клітини організму. Інкубаційний період хвороби – від 2 до 10 днів, отже перші симптоми хвороби, яка передається повітряно-крапельним шляхом, з'являться після контакту з хворим вже дуже скоро.

Розраховувати, що завтра сироватки проти дифтерії з'являться в Україні та вас зможуть врятувати – не варто. Досвід останніх двох років свідчить, що державні закупівлі медикаментів практично паралізовані, а МОЗ не спроможний впоратися з проблемою.

Тому єдина можливість убезпечити себе від вкрай небезпечної хвороби – це зробити вакцинацію собі та своїм близьким та повторювати її кожні 10 років.

Так ви не тільки захистите самих себе, але й зможете запобігти поширенню хвороби в масштабах цілої країні.

Автор: Ольга Богомолець

Джерело: Українська правда

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