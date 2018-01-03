Спалах гепатиту А у Миколаєві: 37 людей підчепили інфекцію

У Миколаєві зафіксовано спалах гепатиту А. Станом на 3 січня зафіксовано 37 випадків захворювання. Кількість хворих гепатитом А у Миколаєві почала зростати в останні дні 2017 року.

Серед інфікованих шестеро – діти, повідомляє місцеве видання "НикВести". Більшість хворих з діагнозом гепатит А проживають у Заводському районі Миколаєва.

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У Миколаївській обласній інфекційній лікарні завал – відділення №1 майже заповнене хворими на гепатит А, лікарі і медсестри бігають, нічого не встигаючи. "Бракує для всіх штативів для крапельниць, такого ще не було", – кажуть медсестри,

– описав ситуацію в інфекційній лікарні Миколаєва журналіст Андрій Лохматов.

В Николаевской областной инфекционной больнице завал - отделение №1 почти заполнено больными гепатитом А, врачи и медсес... Опубліковано Andrey Lokhmatov 2 січня 2018 р.

Більшість хворих споживали очищену воду, придбану у пунктах розливу. Втім, достовірної інформації, що стало джерелом зараження гепатитом А – вода з-під крану чи очищена вода, яка продається у місті – поки немає. Про це в коментарі виданню "Преступности.НЕТ" повідомив заступник головного санітарного лікаря Миколаївської області Олександр Ігнатенко.

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"Питна вода з кранів чи з точок розливу, чи з точок доочистки – ми зараз якраз з цим розбираємося. Попросили, щоб підключилася одеська лабораторія. Зараз домовляємося, скільки проб, куди, що і як. Хочемо зрозуміти, звідки відбирати цю воду. І повеземо туди, щоб вони провели дослідження", – розповів Ігнатенко.

У Миколаївській ОДА 3 січня провели оперативну нараду у зв'язку з ситуацією. В обладміністрації заявили, що підвищення захворюваності гепатитом А у Миколаєві є сезонним явищем. "Так, у 2016 році захворіло 58 осіб, з них 35 – діти; у 2017 році захворіло 43 особи, з них 12 дітей", – прозвітували в ОДА. А міській раді Миколаєва рекомендували розглянути можливість тимчасового закриття точок розливу води до з’ясування результатів усіх експертиз.

Втім, Олександр Ігнатенко спростував версію про сезонність захворювання: "Я не можу зараз сказати, що тут зіграла на руку якось сезонність. Це в старі часи, коли після дощів змивалася "фекалка", потрапляла в водопровідні труби, тоді малася на увазі сезонність. Коли паводок починався і було можливе попадання вірусу в джерела води. Для цього повинні бути певні передумови. На сьогоднішній день передумов таких немає".

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