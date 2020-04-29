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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Спалах коронавірусу у гуртожитку для літніх людей на Київщині: активісти кажуть про жертви

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      Спалах коронавірусу підозрюють у гуртожитку для літніх людей на Київщині
      Спалах коронавірусу підозрюють у гуртожитку для літніх людей на Київщині / Getty Images

      На Київщині у селі Зазим’є, що у Броварському районі, офіційно дві особи захворіли на коронавірус. Натомість, за словами активістів, там інфіковано щонайменше 13 людей і вже відомо про одного померлого.

      Що про коронавірус у Зазим’ї повідомляє влада

      Офіційні дані щодо захворювання на коронавірус у Зазим’ї оприлюднив міський голова Броварів Ігор Сапожко. Як написав він у фейсбуці, загалом у Броварському районі, за результатами ПЛР-тесту, на COVID-19 захворіли 47 осіб. Серед них жителями Зазим’я є двоє.

      Важливо В Україні зафіксували 9866 випадків зараження COVID-19

      Коронавірус у Броварському районі: перелік населених пунктів

      • місто Бровари – 23 осіб;
      • село Зазим’я – 2,
      • село Княжичі – 2,
      • селище Калита – 2,
      • село Требухів – 6,
      • селище Велика Димерка – 9,
      • село Погреби – 1,
      • село Гоголів – 1,
      • село Красилівка – 1.

      Сапожко додав, що серед хворих – 16 медичних працівників.

      Спалах коронавірусу в Зазим‘ї: інформація від активістів

      Активіст із погребів Павло Кривобок заявив, що що спалах COVID-19 у Зазим’ї – це факт. За його словами, сталося це в гуртожитку для літніх людей, що на вулиці Вишневій.

      Кривобок переконує, що експрестести на коронавірус підтвердили 13 випадків. Одна інфікована людина вже померла: в неї коронавірус підтвердили лабораторно. Щодо лабораторних результатів решти 12 осіб, то їх мають надати в четвер, 30 квітня.

      Зауважимо! За словами медиків, експрестести не дають точних результатів. Їхні дані часто є помилковими. Діагноз встановлюють за значно надійнішим лабораторним тестом на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР). 

      Активіст додав, що станом на вечір 28 квітня навколо гуртожитку встановили карантинну зону та санітарний пост. На місці чергувала поліція.

      До речі Серед померлих від коронавірусу українців переважають чоловіки: статистика МОЗ

      Коронавірус, Зазим'я, Київщина, Бровари, хворі, жертви, гуртожиток для літніх людей, COVID-19
      Допис Кривобока щодо спалаху коронавірусу в Зазим'ї

      Де останнім часом в Україні фіксували спалахи коронавірусу

      Як відрізняються тести на коронавірус
      Як відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Києва Коронавірус в Україні Здоров'я
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