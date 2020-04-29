Спалах коронавірусу у гуртожитку для літніх людей на Київщині: активісти кажуть про жертви

На Київщині у селі Зазим’є, що у Броварському районі, офіційно дві особи захворіли на коронавірус. Натомість, за словами активістів, там інфіковано щонайменше 13 людей і вже відомо про одного померлого.

Що про коронавірус у Зазим’ї повідомляє влада

Офіційні дані щодо захворювання на коронавірус у Зазим’ї оприлюднив міський голова Броварів Ігор Сапожко. Як написав він у фейсбуці, загалом у Броварському районі, за результатами ПЛР-тесту, на COVID-19 захворіли 47 осіб. Серед них жителями Зазим’я є двоє.

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Коронавірус у Броварському районі: перелік населених пунктів

місто Бровари – 23 осіб;

село Зазим’я – 2,

село Княжичі – 2,

селище Калита – 2,

село Требухів – 6,

селище Велика Димерка – 9,

село Погреби – 1,

село Гоголів – 1,

село Красилівка – 1.

Сапожко додав, що серед хворих – 16 медичних працівників.

Спалах коронавірусу в Зазим‘ї: інформація від активістів

Активіст із погребів Павло Кривобок заявив, що що спалах COVID-19 у Зазим’ї – це факт. За його словами, сталося це в гуртожитку для літніх людей, що на вулиці Вишневій.

Кривобок переконує, що експрестести на коронавірус підтвердили 13 випадків. Одна інфікована людина вже померла: в неї коронавірус підтвердили лабораторно. Щодо лабораторних результатів решти 12 осіб, то їх мають надати в четвер, 30 квітня.

Зауважимо! За словами медиків, експрестести не дають точних результатів. Їхні дані часто є помилковими. Діагноз встановлюють за значно надійнішим лабораторним тестом на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР).

Активіст додав, що станом на вечір 28 квітня навколо гуртожитку встановили карантинну зону та санітарний пост. На місці чергувала поліція.

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Допис Кривобока щодо спалаху коронавірусу в Зазим'ї

Де останнім часом в Україні фіксували спалахи коронавірусу



Як відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу