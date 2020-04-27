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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Спалах коронавірусу у військовому шпиталі в Харкові: захворіло багато військових і медиків

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      Спалах COVID-19 у Військовому клінічному центрі в Харкові: захворіли 14 осіб, зокрема 9 лікарів
      Спалах COVID-19 у Військовому клінічному центрі в Харкові: захворіли 14 осіб, зокрема 9 лікарів / Інформаційне агентство Міністерства оборони України

      У Харкові у Військово-медичному клінічному центрі (ВМКЦ) Північного регіону зафіксували спалах COVID-19. Тут коронавірусом заразилися щонайменше 14 осіб, зокрема 9 лікарів.

      Про інцидент повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер. Сталося це у ефірі UA: Харків.

      Важливо В Україні на коронавірус захворіли 1676 лікарів: перелік областей

      За словами Кучера, серед інфікованих:

      • 8 лікарів, які працюють у військовому шпиталі,
      • ще 1 медик перебуває у відрядженні та його прикріпили до ВМКЦ;
      • 5 військовослужбовців.

      Водночас лікарі не вірять. Лікарі, у яких встановлено інфікування, вони не вірять, що вони хворіють. Вони прямо заявляють, вони у свого керівництва отримали дозвіл, щоб направити зразки ще до Києва",
      – зауважив керівник ХОДА.

      Очільник Харківщини додає, що медиків могли заразити два військових пенсіонери, які надійшли до госпіталю. Але лікарі переконують, що контактували з ними виключно в костюмах. Тому і не розуміють, як вірус міг потрапити в їхні організми.

      У Командуванні Медичних сил ЗСУ також підтвердили випадки зараження коронавірусом у ВМКЦ Північного регіону. Військові розповіли про 6 інфікованих представників медичного персоналу.

      Мовиться про:

      • 4 військовослужбовців;
      • 2-х працівників ЗСУ, які мали контакт з хворими особами.

      Також у Медсилах повідомили:

      • Один хворий військовослужбовець перебуває у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.
      • Один військовослужбовець та два працівники ЗСУ лікуються вдома під наглядом медичної служби.
      • Ще двоє військовослужбовців під наглядом медичної служби перебувають на обсервації.
      • Стан здоров’я пацієнтів – задовільний.
      • Симптоми захворювання – відсутні.
      • Наразі встановлюють коло осіб, із ким вони могли контактувати.

      До теми Коронавірус у Збройних силах України: командування Медсил уточнило дані про 6 нових випадків

      Зверніть увагу! Станом на 27 квітня в Україні зафіксовано 9 009 випадків зараження COVID-19. На жаль, 220 осіб померли. Натомість 864 пацієнти одужали.

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Лікарня Збройні сили України Новини Харкова Коронавірус в Україні Новини України
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