Спалах коронавірусу у військовому шпиталі в Харкові: захворіло багато військових і медиків
У Харкові у Військово-медичному клінічному центрі (ВМКЦ) Північного регіону зафіксували спалах COVID-19. Тут коронавірусом заразилися щонайменше 14 осіб, зокрема 9 лікарів.
Про інцидент повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер. Сталося це у ефірі UA: Харків.
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За словами Кучера, серед інфікованих:
- 8 лікарів, які працюють у військовому шпиталі,
- ще 1 медик перебуває у відрядженні та його прикріпили до ВМКЦ;
- 5 військовослужбовців.
Водночас лікарі не вірять. Лікарі, у яких встановлено інфікування, вони не вірять, що вони хворіють. Вони прямо заявляють, вони у свого керівництва отримали дозвіл, щоб направити зразки ще до Києва",
– зауважив керівник ХОДА.
Очільник Харківщини додає, що медиків могли заразити два військових пенсіонери, які надійшли до госпіталю. Але лікарі переконують, що контактували з ними виключно в костюмах. Тому і не розуміють, як вірус міг потрапити в їхні організми.
У Командуванні Медичних сил ЗСУ також підтвердили випадки зараження коронавірусом у ВМКЦ Північного регіону. Військові розповіли про 6 інфікованих представників медичного персоналу.
Мовиться про:
- 4 військовослужбовців;
- 2-х працівників ЗСУ, які мали контакт з хворими особами.
Також у Медсилах повідомили:
- Один хворий військовослужбовець перебуває у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.
- Один військовослужбовець та два працівники ЗСУ лікуються вдома під наглядом медичної служби.
- Ще двоє військовослужбовців під наглядом медичної служби перебувають на обсервації.
- Стан здоров’я пацієнтів – задовільний.
- Симптоми захворювання – відсутні.
- Наразі встановлюють коло осіб, із ким вони могли контактувати.
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