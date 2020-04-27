Спалах коронавірусу у військовому шпиталі в Харкові: захворіло багато військових і медиків

У Харкові у Військово-медичному клінічному центрі (ВМКЦ) Північного регіону зафіксували спалах COVID-19. Тут коронавірусом заразилися щонайменше 14 осіб, зокрема 9 лікарів.

Про інцидент повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер. Сталося це у ефірі UA: Харків.

Важливо В Україні на коронавірус захворіли 1676 лікарів: перелік областей

За словами Кучера, серед інфікованих:

8 лікарів, які працюють у військовому шпиталі,

ще 1 медик перебуває у відрядженні та його прикріпили до ВМКЦ;

5 військовослужбовців.

Водночас лікарі не вірять. Лікарі, у яких встановлено інфікування, вони не вірять, що вони хворіють. Вони прямо заявляють, вони у свого керівництва отримали дозвіл, щоб направити зразки ще до Києва",

– зауважив керівник ХОДА.

Очільник Харківщини додає, що медиків могли заразити два військових пенсіонери, які надійшли до госпіталю. Але лікарі переконують, що контактували з ними виключно в костюмах. Тому і не розуміють, як вірус міг потрапити в їхні організми.

У Командуванні Медичних сил ЗСУ також підтвердили випадки зараження коронавірусом у ВМКЦ Північного регіону. Військові розповіли про 6 інфікованих представників медичного персоналу.

Мовиться про:

4 військовослужбовців;

2-х працівників ЗСУ, які мали контакт з хворими особами.

Також у Медсилах повідомили:

Один хворий військовослужбовець перебуває у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Північного регіону. Один військовослужбовець та два працівники ЗСУ лікуються вдома під наглядом медичної служби.

під наглядом медичної служби. Ще двоє військовослужбовців під наглядом медичної служби перебувають на обсервації.

Стан здоров’я пацієнтів – задовільний.

Симптоми захворювання – відсутні.

Наразі встановлюють коло осіб, із ким вони могли контактувати.

До теми Коронавірус у Збройних силах України: командування Медсил уточнило дані про 6 нових випадків

Зверніть увагу! Станом на 27 квітня в Україні зафіксовано 9 009 випадків зараження COVID-19. На жаль, 220 осіб померли. Натомість 864 пацієнти одужали.