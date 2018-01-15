Спалах кору: чому українці відмовились вакцинуватись і як це пов'язано з корупцією в МОЗ

На Львівщині, в Одесі, Івано-Франківську та Києві дітям без щеплень від кору рекомендують не ходити на навчання. В Одесі навіть пропонують проводити уроки дистанційно, аби не наражати школярів на небезпеку. Тим часом, у лікарнях аншлаги. Люди квапляться зробити щеплення, хоча раніше відмовлялися вакцинуватися.

Спалах кору не оминув Львів. Тут захворіли 84 людини, з них 56 – діти. Щоб зупинити розповсюдження інфекції чиновники рекомендували дітям без щеплень не ходити на навчання.

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"Є дуже великий прошарок нещепленого населення, тобто тих, які не мають захисту, і зокрема дітей. Треба перервати цей епідеміологічний процес, цей інфекційний ланцюжок. Як його перервати? Мінімально зменшити контакт тих людей, які не вакциновані з тими, які можуть захворіти", – зауважила директор департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Ірина Микичак.

Такі ж рекомендації в Одесі, Івано-Франківську та столиці, де захворіло 66 дітей. Натомість медики просять поквапитися зробити щеплення. Для малечі воно безкоштовне, дорослим, доведеться платити.

Є лише єдиний метод профілактики – це вакцинація. Лікування лише симптоматичне. Якщо ми говоримо про європейські країни, то там передбачені штрафи для батьків, діти яких не вакцинуються,

– наголосила директор департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Валентина Гінзбург.

Вакцинація допоможе врятувати життя. Адже навіть сама хвороба не така страшна, як її наслідки.

Найбільше від кору ми боїмся ускладнень. Вони бувають і у вигляді пневмонії, у вигляді отитів, синусів. Дуже страшні ускладнення з боку периферичної нервової системи, менінгіти, менінгоенцифаліти, – повідомила завідуюча інфекційним відділенням Олександівськоі лікарні (м. Київ) Тетяна Гайнутдінова.

Та люди і без заклику чиновників квапляться у лікарні. Лише у Києві за 4 дні вакцинували майже 11 тисяч дітей і 16 дорослих.

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Ігнорували щеплення українці не завжди. До 2003 громадяни нашої країни вакцинувалися майже стовідсотково. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Різкий спад вакцинації припав на 2008 і 2013 роки. Журналіст Дмитро Гнап відстежив тендецію і виявив, що вперше активно українці почали відмовлятися від вакцин у 2008 році. Тоді у Краматорську після щеплення помер старшокласник. Ще 85 учнів з його школи потрапили до лікарень.

Генпрокуратура з'ясувала, що тодішній заступник Міністра охорони здоров'я Микола Проданчук перевищив службові повноваження, дозволивши закупівлю несертифікованої і неякісної індійської вакцини. Ви думаєте він сів за грати? Ні. Сьогодні Проданчук очолює Інститут токсикології МОЗ,

– зазначив Дмитро Гнап.

Другий спад активності припадає на 2013 рік. Адже наприкінці 2012 року діти померли від щеплень проти гепатиту. В закритому звіті МОЗ йшлося про 8 смертей, та, можливо, їх було більше.