Спалах кору: МОЗ оголосило про початок вакцинації дорослих

Міністерство охорони здоров'я України почне безкоштовну вакцинацію дорослих, що знаходяться в групі підвищеного ризику і можуть захворіти на кір.

Про це пише Міністерства охорони здоров'я України на офіційному сайті.

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Повідомляється, що вакцину для імунізації закупили за гроші з бюджету. Для проведення вакцинації вже додатково замовлено 392 тисячі доз вакцини для профілактики захворювання на кір.

Таке рішення було прийнято у зв'язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку року 40 відсотків усіх хворих становлять саме дорослі. У МОЗ звертають увагу на те, що найбільшого поширення кір набуває у групах, які проживають у спільному просторі. Мова йде про військових, бійців ООС, студентів, а також освітян та медиків.

"Вакцина проти кору є у наявності в усіх регіонах. Для щеплень КПК (від кору, паротиту, краснухи) в Україну наразі постачається вакцина "Пріорикс" виробництва "Глаксо Сміт Кляйн", вона якісна, ефективна і безпечна, надається державою безоплатно. Станом на 31 травня 2018 року, в Україні наявні 954 тисячі доз вакцин, також очікуються подальші поставки вакцини КПК. Якщо в окремому лікувальному закладі вакцина відсутня, необхідно звернутися до департаменту/управління охорони здоров'я ОДА", – наголошують у Міністерстві охорони здоров'я України.

З початку року в Україні захворіли на кір 19 249 людей, з них 7825 дорослих та 11 424 дитини. Наразі зареєстровано вже десять смертельних випадків.

Нагадаємо, що у частині Нацгвардії, яка дислокується у селищі Жеребковому на Одещині, зафіксували спалах кору. Частина бійців уже одужала.

Що таке кір? Це одне з найбільш заразних вірусних захворювань, що передається повітряно-крапельним шляхом. Проте вірус кору є достатньо чутливим до впливу зовнішнього середовища і гине під час кип’ятіння чи дезинфекції. За кімнатної температури в приміщенні збудник залишається активним впродовж двох днів. Оптимальною ж для вірусу є температура нижче 15 градусів: тоді він зберігається довго. Тож медичні працівники рекомендують, перш за все, якомога частіше провітрювати приміщення та робити вологе прибирання.