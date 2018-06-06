20:14
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
18°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поклонська проти Романових. Мисливці за поцілунками
Вєсті Кремля
00:07, сьогодні
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Спалах кору: МОЗ оголосило про початок вакцинації дорослих

193 Читать новость на русском
МОЗ оголошує початок вакцинації дорослих, що перебувають в групі ризику через спалах кору
МОЗ оголошує початок вакцинації дорослих, що перебувають в групі ризику через спалах кору / nv.ua

Міністерство охорони здоров'я України почне безкоштовну вакцинацію дорослих, що знаходяться в групі підвищеного ризику і можуть захворіти на кір.

Про це пише Міністерства охорони здоров'я України на офіційному сайті.

Читайте також: В Одесі від кору померла 10-місячна дитина

Повідомляється, що вакцину для імунізації закупили за гроші з бюджету. Для проведення вакцинації вже додатково замовлено 392 тисячі доз вакцини для профілактики захворювання на кір.

Таке рішення було прийнято у зв'язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку року 40 відсотків усіх хворих становлять саме дорослі. У МОЗ звертають увагу на те, що найбільшого поширення кір набуває у групах, які проживають у спільному просторі. Мова йде про військових, бійців ООС, студентів, а також освітян та медиків.

"Вакцина проти кору є у наявності в усіх регіонах. Для щеплень КПК (від кору, паротиту, краснухи) в Україну наразі постачається вакцина "Пріорикс" виробництва "Глаксо Сміт Кляйн", вона якісна, ефективна і безпечна, надається державою безоплатно. Станом на 31 травня 2018 року, в Україні наявні 954 тисячі доз вакцин, також очікуються подальші поставки вакцини КПК. Якщо в окремому лікувальному закладі вакцина відсутня, необхідно звернутися до департаменту/управління охорони здоров'я ОДА", – наголошують у Міністерстві охорони здоров'я України.

З початку року в Україні захворіли на кір 19 249 людей, з них 7825 дорослих та 11 424 дитини. Наразі зареєстровано вже десять смертельних випадків.

Нагадаємо, що у частині Нацгвардії, яка дислокується у селищі Жеребковому на Одещині, зафіксували спалах кору. Частина бійців уже одужала.

Що таке кір? Це одне з найбільш заразних вірусних захворювань, що передається повітряно-крапельним шляхом. Проте вірус кору є достатньо чутливим до впливу зовнішнього середовища і гине під час кип’ятіння чи дезинфекції. За кімнатної температури в приміщенні збудник залишається активним впродовж двох днів. Оптимальною ж для вірусу є температура нижче 15 градусів: тоді він зберігається довго. Тож медичні працівники рекомендують, перш за все, якомога частіше провітрювати приміщення та робити вологе прибирання.

Теги: Новини України Здоров'я Кір Вакцина Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
сьогодні, 20:00 Что известно про "расстрельный список" и почему его фигурантов хотят убить
Іван Яковина 71
Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
сьогодні, 19:03 Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців
Яніна Ткачук 448
Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
сьогодні, 17:02 Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой
Володимир Співаковський 2945
Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
сьогодні, 15:05 Готовы ли украинцы потерять Донбасс ради целостности остальной Украины и независимости от РФ?
Семен Кабакаєв 2667
День журналіста: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
сьогодні, 13:01 День журналіста: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
Юліана Вінтюк 4726
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук