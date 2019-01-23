Спалах кору на Одещині: кількість хворих дітей невпинно зростає

У Кілійській об’єднаній територіальній громаді Одеської області кількість хворих на кір дітей зросла до 71.

Про це написав голова Кілійської об’єднаної територіальної громади Павло Бойченко.

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За його словами, 69 з них зафіксували у селі Шевченковому, ще по одному хворому у Кілії та селі Васильївка. Четверо з них у лікарні, в тому числі й 9-місячне немовля. Стан одного хлопчика тяжкий.

В навчальних та дошкільних закладах Кілії та сусідніх селах Шевченковому та Лісках оголосили карантин.

Зазначимо, що дві дози вакцини захищають від кору на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (1 і 6 років). З початку року на кір в Україні захворіло 8490 осіб.

Нагадаємо, у Луцьку через відсутність щеплень від кору відсторонили від занять понад тисячу дітей.

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