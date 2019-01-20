Спалах кору на Одещині: у селі Шевченкове оголосили карантин

У селі Шевченкове на Одещині з 21 січня запроваджують карантин у школах та дитячих садках через спалах кору.

Про це повідомив голова об'єднаної Кілійської громади, до складу якої входить Шевченкове, Павло Бойченко у себе на Facebook-сторінці.

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Павло Бойченко зазначив, що в селі Шевченковому станом на 17 годину 19 січня на кір захворіли уже 14 дітей. Тож з "понеділка, 21 січня, у навчальних закладах с. Шевченкове та дитсадку карантин!"– написав голова ОТГ.

Крім того, Бойченко додав, що рішення щодо інших шкіл, які входять у громаду, ухвалять зранку 21 січня на виконкомі. Варто додати, що видання "Думская" з посиланням на Павла Бойченка вказує, що з 14 хворих на кір дітей 12 лікуються вдома, двоє – у стаціонарі лікарні.

Кір – що це?Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.

Одна дитина у тяжкому стані й зараз вирішують питання щодо її переведення в Одесу,

– додав Бойченко.

До слова, у селі Шевченковому проживає понад 5 тисяч осіб, до об'єднаної Кілійської громади входить три села – це понад 28 тисяч жителів.

Раніше 24 канал писав, що з початку 2019 року на кір захворіли понад 5 тисяч українців. Зокрема, за останній тиждень захворіли 2767 людей, з них 1680 дітей.