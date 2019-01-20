18:34
20 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, 19 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, 19 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Спалах кору на Одещині: у селі Шевченкове оголосили карантин

      122 Читать новость на русском
      Спалах кору на Одещині: у селі Шевченкове оголосили карантин
      Спалах кору на Одещині: у селі Шевченкове оголосили карантин / smdnr.ru

      У селі Шевченкове на Одещині з 21 січня запроваджують карантин у школах та дитячих садках через спалах кору.

      Про це повідомив голова об'єднаної Кілійської громади, до складу якої входить Шевченкове, Павло Бойченко у себе на Facebook-сторінці.

      Читайте також: Смертельний кір в Україні: на Рівненщині нова жертва хвороби

      Павло Бойченко зазначив, що в селі Шевченковому станом на 17 годину 19 січня на кір захворіли уже 14 дітей. Тож з "понеділка, 21 січня, у навчальних закладах с. Шевченкове та дитсадку карантин!"– написав голова ОТГ.

      Крім того, Бойченко додав, що рішення щодо інших шкіл, які входять у громаду, ухвалять зранку 21 січня на виконкомі. Варто додати, що видання "Думская" з посиланням на Павла Бойченка вказує, що з 14 хворих на кір дітей 12 лікуються вдома, двоє – у стаціонарі лікарні.

      Кір – що це?Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.

      Одна дитина у тяжкому стані й зараз вирішують питання щодо її переведення в Одесу,
      – додав Бойченко.

      До слова, у селі Шевченковому проживає понад 5 тисяч осіб, до об'єднаної Кілійської громади входить три села – це понад 28 тисяч жителів.

      Раніше 24 канал писав, що з початку 2019 року на кір захворіли понад 5 тисяч українців. Зокрема, за останній тиждень захворіли 2767 людей, з них 1680 дітей.

      Теги: Новини України Новини Одеси Здоров'я Кір
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Оформлення ID-картки: як не переплатити посередникам
      сьогодні , 17:02 Оформлення ID-картки: як не переплатити посередникам
      Ірина Поліщук 2294
      Як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці
      сьогодні , 15:31 Як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці
      Сергій Лещенко 554
      Директор "Арени Львів": про проблеми стадіону, матчі збірної України та концерт Стінга
      сьогодні , 15:29 Директор "Арени Львів": про проблеми стадіону, матчі збірної України та концерт Стінга
      1534
      Чому серед кандидатів у президенти України так мало жінок і які у них шанси
      сьогодні , 14:00 Чому серед кандидатів у президенти України так мало жінок і які у них шанси
      Інна Жолобович 3811
      Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      сьогодні , 12:01 Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      Повернись живим 1651
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук