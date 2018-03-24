Спалах кору та вітрянки стався на Київщині

На Київщині до Ірпінської районної лікарні за медичною допомогою звернулися шість військовослужбовців з вітрянкою та ще п'ять з підозрою на кір. Серед хворих є одна жінка, з терміном вагітності у 36 тижнів.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

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Зазначається, що наразі хворі перебувають у інфекційному відділенні Ірпінської лікарні.

Як додають чиновники, у зв’язку з інцидентом Департамент охорони здоров’я КОДА скликав оперативний штаб з ліквідації захворювань на кір та вітряну віспу, яким було розроблено відповідний план заходів.

Крім того, здійснюється перевірка щодо стану щеплень вищезазначених людей і взято під контроль вакцинацію дітей до 18 років, які могли контактувати з хворими. Також списки вірогідно контактних дітей подано до освітніх закладів задля проведення протиепідемічних заходів.

"Ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання — вакцинація", – підкреслюють у КОДА.

Нагадаємо, за 11-й тиждень 2018 року на кір в Україні загалом захворіла 701 людина.