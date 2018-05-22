Спалах кору у Краматорську: госпіталізовано 8 людей

У Краматорську Донецької області станом на ранок 22 травня вже 8 людей госпіталізували з попереднім діагнозом "кір".

Про це повідомляє прес-служба міської ради Краматорська.

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Минулого тижня було госпіталізовано десятирічну дівчинку з діагнозом "кір". Зараз вона вже готується до виписки з лікарні. Однак 7 дорослих, віком від 35 до 50 років, звернулися зі скаргами до лікаря 21 травня. Пацієнтам встановлено попередній діагноз – "кір". У повідомленні зазначається, що троє з хворих – медичні працівники.

Наразі в лікарні очікують лабораторне підтвердження встановлених діагнозів.

Що таке "кір"? Це одне з найбільш заразних вірусних захворювань, що передається повітряно-крапельним шляхом. Проте вірус "кору" є достатньо чутливим до впливу зовнішнього середовища і гине під час кип’ятіння чи дезинфекції. За кімнатної температури в приміщенні збудник залишається активним впродовж двох днів. Оптимальною ж для вірусу є температура нижче 15 градусів: тоді він зберігається довго. Тож медичні працівники рекомендують, перш за все, якомога частіше провітрювати приміщення та робити вологе прибирання.