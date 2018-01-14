Спалах кору: в Одесі придумали, як вчити дітей вдома
Діти, які не мають щеплень, і яких не допускають до навчання у школах Одеси, будуть навчатись вдома. З 15 січня в одеських школах почнуть впроваджувати практику відеоуроків.
Про це пише видання "Думская" з посиланням на директора департаменту освіти і науки Одеської міськради Олену Буйневич.
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"Це буде повноцінний урок у класі, який учитель вестиме для віртуальної аудиторії, використовуючи наочні матеріали, класну дошку тощо", - розповіла Буйневич.
Посилання на відеоуроки будуть публікувати на сторінках міськради у Facebook і на офіційному сайті департаменту osvita-omr.gov.ua.
Якщо ситуація зі щепленнями від кору затягнеться, то діти зможуть приходити до спеціально виділених класів, де буде проводитися системне кварцування, і там здавати контрольні роботи.
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