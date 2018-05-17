Спалах кору в школі на Закарпатті: захворіло півсотні дітей
Спалах кору на Закарпатті стався у селі Чорна Тиса Рахівського району. Там захворіло 49 учнів однієї школи.
Як повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) і профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик, у всіх дітей переважно легкі й середні форми захворювання.
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Двоє хворих учнів госпіталізували до інфекційного відділення Рахівської районної лікарні.
Питання стану епідемічної ситуації з кору заплановано розглянути на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Рахівській райдержадміністрації,
– цитує Тимчик "Радіо Свобода".
У Департаменті охорони здоров’я Закарпатської ОДА повідомляють, що із 36 дітей, в яких кір діагностували, четверо не були вакциновані.
Серед учнів, які захворіли, переважно учні 2-х та 6-х класів.
Загалом з початку року у цьому населеному пункті зафіксовано 57 випадків захворювання на кір.
Раніше у Центрі громадського здоров’я МОЗ України повідомили, що за минулий тиждень на кір в Україні захворіло 1407 людей.