Спалах кору в школі на Закарпатті: захворіло півсотні дітей

Спалах кору на Закарпатті стався у селі Чорна Тиса Рахівського району. Там захворіло 49 учнів однієї школи.

Як повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) і профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик, у всіх дітей переважно легкі й середні форми захворювання.

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Двоє хворих учнів госпіталізували до інфекційного відділення Рахівської районної лікарні.

Питання стану епідемічної ситуації з кору заплановано розглянути на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Рахівській райдержадміністрації,

– цитує Тимчик "Радіо Свобода".

У Департаменті охорони здоров’я Закарпатської ОДА повідомляють, що із 36 дітей, в яких кір діагностували, четверо не були вакциновані.

Серед учнів, які захворіли, переважно учні 2-х та 6-х класів.

Загалом з початку року у цьому населеному пункті зафіксовано 57 випадків захворювання на кір.

Раніше у Центрі громадського здоров’я МОЗ України повідомили, що за минулий тиждень на кір в Україні захворіло 1407 людей.