Спалах кору в Україні: за тиждень захворіли близько 1400 людей

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України інформує, що з 12 червня до 19 червня 1401 людина захворіла на кір.

Про це інформує прес-служба Центру. З усіх хворих на кір за останній тиждень – 560 дорослих та 841 дитина.

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З початку 2018 року кір підчепили понад 21 тисячу осіб, серед них понад 13 тисяч дітей та 8 тисяч дорослих.

Найбільше людей захворіли у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Також велика кількість хворих на кір зафіксовано в Одеській та Чернівецькій областях, а також у місті Києві.

11 людей загинуло через кір з початку року.

Що таке кір? Це небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків проти якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, знаходяться у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

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