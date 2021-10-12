Це сталося на вулиці Криворіжсталі, що розташована в Металургійному районі. До пожежників щодо інциденту зателефонували приблизно о 7 годині ранку.

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В якому авто виникло загоряння

Коли туди прибули рятувальники, загальна площа пожежі вже становила 20 метрів квадратних. Першим спалахнув автомобіль Renault Megane 2008 року випуску. Загоряння сталося в моторному відсіку та салоні.

На які авто перекинулося полум'я:

Lada Priora – пошкоджені задня частина багажника та задній бампер;

Renault Sandero – пошкоджені передній бампер та ліва фара;

Skoda Fabia – пошкоджені передній бампер та ліва фара;

Mercedes Vito – пошкоджені передній бампер та права фара;

"ВАЗ 2106" – пошкоджено переднє праве крило та колесо.

Щоб погасити пожежу знадобилося приблизно 15 хвилин. Люди внаслідок інциденту не постраждали.

Наслідки пожежі на стоянці в Кривому Розі / Фото ДСНС

Інша пожежа автомобілів

30 вересня повідомили, що в Києві на Оболоні спалили автомобілі жінок, які працюють на ОСББ "Фаворит". Це сталося приблизно о 2 годині ночі.

Місцеві мешканці, коли побачили займання, встигли загасити лише одну з автівок, друга ж згоріла дотла. Згодом повідомили, що цей підпал пов'язаний із професійною діяльністю власниць авто.