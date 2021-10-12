Спалахнули 6 автомобілів: показали наслідки масштабної пожежі в Кривому Розі
Джерело:ДСНС Дніпропетровщини
У Кривому Розі 12 жовтня сталася пожежа на автостоянці. Там загорівся легковик і полум’я з нього поширилося на 5 сусідніх автомобілів.
Це сталося на вулиці Криворіжсталі, що розташована в Металургійному районі. До пожежників щодо інциденту зателефонували приблизно о 7 годині ранку.
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В якому авто виникло загоряння
Коли туди прибули рятувальники, загальна площа пожежі вже становила 20 метрів квадратних. Першим спалахнув автомобіль Renault Megane 2008 року випуску. Загоряння сталося в моторному відсіку та салоні.
На які авто перекинулося полум'я:
- Lada Priora – пошкоджені задня частина багажника та задній бампер;
- Renault Sandero – пошкоджені передній бампер та ліва фара;
- Skoda Fabia – пошкоджені передній бампер та ліва фара;
- Mercedes Vito – пошкоджені передній бампер та права фара;
- "ВАЗ 2106" – пошкоджено переднє праве крило та колесо.
Щоб погасити пожежу знадобилося приблизно 15 хвилин. Люди внаслідок інциденту не постраждали.
Наслідки пожежі на стоянці в Кривому Розі / Фото ДСНС
Інша пожежа автомобілів
30 вересня повідомили, що в Києві на Оболоні спалили автомобілі жінок, які працюють на ОСББ "Фаворит". Це сталося приблизно о 2 годині ночі.
Місцеві мешканці, коли побачили займання, встигли загасити лише одну з автівок, друга ж згоріла дотла. Згодом повідомили, що цей підпал пов'язаний із професійною діяльністю власниць авто.