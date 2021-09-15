На стоянці у Харкові спалахнув автомобіль: він міг належати топ-поліцейському

На стоянці у Слов'янському районі Харкова вночі 15 вересня загорівся автомобіль. Вогонь також пошкодив 5 сусідніх автомобілів. У мережі повідомили, що Toyota Rav4, який загорівся першим, належить поліцейському з високим званням.

Про це загоряння повідомили пожежникам о 3:28 ночі. Це сталося на проспекті Гагаріна, 170.

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Гасили приблизно годину

Коли рятувальники прибули, вогонь вже перекинувся на 5 автомобілів, які стояли поряд. У них були різні рівні пошкодження.

Які автомобілі також горіли:

Інший Toyota Rav 4.

Toyota Camry.

Toyota Rav 4.

Daewoo Lanos.

Hyundai IX.

Палаючі автівки одразу вкрили шаром піни. Це допомогло локалізувати, а згодом і погасити пожежу. Загалом це тривало приблизно годину. Яка причина загоряння – наразі невідомо.

Пожежа автомобіля в Харкові: дивіться відео телеграму ХС

Авто, ймовірно, належить правоохоронцю

У телеграмі ХС написали, що власником автомобіля Toyota Rav4 є начальник відділку поліції. Користувачі мережі припускають, що пожежа могла бути пов’язана з його професійною діяльністю.

Журналісти 24 каналу намагалися отримати підтвердження або спростування цієї інформації в поліції Харківщини. Проте там поки не коментують цей інцидент.

Пожежа на парковці в Харкові / Фото ДСНС і телеграму ХС