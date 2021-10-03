Повідомлення про пожежу надійшло близько 6:00 ранку 3 жовтня. На виклик вирушили одразу 8 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах та ще 2 відділення спецтехніки.

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На місці працювали 10 пожежних машин

Коли рятувальники дістались складів, то побачили, що полум'ям охоплені вже близько 500 квадратних метрів. Ба більше, загорілись і автівки, які припаркували поруч.

Близько 8:00 ранку пожежу вдалось локалізувати, тоді рятувальники почали працювати над тим, щоб загасити її повністю. На місці з вогнем боролись 45 співробітників ДСНС та 10 пожежних машин.

Причини пожежі встановлюють

Причини пожежі поки що встановлюють. Як інформує "Суспільне" з посиланням на речника управління ДСНС Харківщини Євгена Василенка, у цехах горів мотлох, деревина та верстати.

Зверніть увагу! Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС:

Нещодавно на Харківщині горіла школа

У Чугуєві, що на Харківщині, ввечері 19 вересня загорілась школа. Загалом пожежа тривала близько 10 годин. Рятувальники повідомили, що найімовірніше причиною займання стало коротке замикання. Палали дерев'яні конструкції даху, а також перекриття спортивного залу.